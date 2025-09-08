To nowy przymus. Papierosów nie zauważysz już w sklepie
Śmiało można mówić o końcu pewnej epoki. Wszystkie wyroby tytoniowe zostaną obdarte z modnych szat i zginą w szarości. Z półek belgijskich sklepów znikną ostatnie kolorowe opakowania papierosów, cygaretek, cygar oraz akcesoriów do palenia. U nich już od 1 czerwca, a kiedy u nas?
Belgia uderza w cały marketing produktów tytoniowych
Belgia wprowadza neutralne opakowania dla wszystkich wyrobów tytoniowych i produktów do palenia. To efekt rozszerzenia przez rząd federalny zasad standaryzacji opakowań na całą kategorię produktów tytoniowych oraz związanych z paleniem, obejmujący również fajki, bonga, gilzy, bibułki, filtry i wkłady do e-papierosów.
Nie będzie nawet logo marki
Nowe przepisy jasno określają, że każde z tych opakowań będzie musiało mieć jednolity, stonowany kolor tła. Zupełnie znikną z nich logotypy, symbole marek czy charakterystyczna grafika, a sama nazwa handlowa zostanie ograniczona do maksymalnie trzech wyrazów, zapisanych czcionką Helvetica o rozmiarze 12.
Celem takiego działania jest zwiększenie skuteczności ostrzeżeń zdrowotnych i podkreślenie, że każdy produkt do palenia – niezależnie od formy – jest szkodliwy dla zdrowia.
Nawet 510 tys. zł kary za naruszenia w sklepach
Dla detalistów przewidziano okres przejściowy, ale od 1 stycznia 2027 roku dozwolona będzie wyłącznie sprzedaż produktów w neutralnych opakowaniach. Naruszenie tych przepisów grozi nie tylko konfiskatą towaru, ale również nałożeniem kary finansowej sięgającej nawet 120 tysięcy euro (510 tys. zł).
Belgia podąża tym samym śladem innych państw, takich jak Australia czy Francja, gdzie neutralne opakowania obowiązują już od kilku lat. Rząd podkreśla, że takie rozwiązanie eliminuje mylne przekonanie, iż niektóre wyroby, w tym ziołowe, są mniej szkodliwe.
W Polsce prawdopodobnie czeka nas ten sam scenariusz. Ministerstwo Finansów zaproponowało taki wymóg w ramach konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w sierpniu 2024 roku. Szykują się też ograniczenia w sprzedaży torebek nikotynowych i znacznie wyższa akcyza na produkty tytoniowe, która ma być podniesiona zarówno w 2026, jak i w 2027 roku.