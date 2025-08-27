Pierwszy smartfon dla dziecka? Kupując mu taki sprzęt zrobisz mu krzywdę

Mowa tu o wynikach międzynarodowego badania na niezwykle szeroką skalę. Przebadano aż 100 tysięcy osób z całego świata, a wynik jest jednoznaczny i przerażający: użytkownicy smartfonów, którzy dostali swoje urządzenie poniżej 13. roku życia częściej zgłaszają poważne problemy psychiczne.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pierwszy smartfon to nie prezent, to wyrok

Badanie to zostało opublikowane w recenzowanym czasopiśmie Journal of Human Development and Capabilities. Według niego osoby w wieku 18 do 24 lat, które dostały swojego pierwszego smartfona przed 13. urodzinami znacznie częściej mają problemy z agresją, mają uczucie oderwania od rzeczywistości, oraz o wiele częściej występują u nich myśli dotyczące zakończenia swojej egzystencji, niż u osób, które dostały swojego pierwszego smartfona w wieku 13 lat, lub później.

Wśród problemów często pojawiają się także trudności z kontrolowaniem emocji, czy obniżonym poczuciem własnej wartości, a także niższą jakość snu i problemy z relacjami z bliskimi. Pamiętajmy przy tym, że mówimy tu o osobach pełnoletnich, które wcześnie dostały smartfona, a nie o wynikach badań na samych dzieciach.