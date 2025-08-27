Pierwszy smartfon dla dziecka? Kupując mu taki sprzęt zrobisz mu krzywdę
I nie chodzi tu wcale o iPhone na obrazku. Możecie wstawić tam dowolny model dowolnego producenta i powyższy opis wciąż będzie zgodny z prawdą.
Mowa tu o wynikach międzynarodowego badania na niezwykle szeroką skalę. Przebadano aż 100 tysięcy osób z całego świata, a wynik jest jednoznaczny i przerażający: użytkownicy smartfonów, którzy dostali swoje urządzenie poniżej 13. roku życia częściej zgłaszają poważne problemy psychiczne.
Pierwszy smartfon to nie prezent, to wyrok
Badanie to zostało opublikowane w recenzowanym czasopiśmie Journal of Human Development and Capabilities. Według niego osoby w wieku 18 do 24 lat, które dostały swojego pierwszego smartfona przed 13. urodzinami znacznie częściej mają problemy z agresją, mają uczucie oderwania od rzeczywistości, oraz o wiele częściej występują u nich myśli dotyczące zakończenia swojej egzystencji, niż u osób, które dostały swojego pierwszego smartfona w wieku 13 lat, lub później.
Wśród problemów często pojawiają się także trudności z kontrolowaniem emocji, czy obniżonym poczuciem własnej wartości, a także niższą jakość snu i problemy z relacjami z bliskimi. Pamiętajmy przy tym, że mówimy tu o osobach pełnoletnich, które wcześnie dostały smartfona, a nie o wynikach badań na samych dzieciach.
W związku z tym naukowcy zwracają się z apelem do polityków, aby ci zaczęli traktować smartfony jak używki i wprowadzili zakaz ich stosowania w przypadku osób poniżej 13 roku życia. W tym wieku umysł dziecka jest już na tyle rozwinięty, że powinien być w stanie poradzić sobie z mediami społecznościowymi, hejtem, czy innymi toksycznymi treściami, na które bez wątpienia natrafi, używając smartfona.