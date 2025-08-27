Nauka

Pierwszy smartfon dla dziecka? Kupując mu taki sprzęt zrobisz mu krzywdę

I nie chodzi tu wcale o iPhone na obrazku. Możecie wstawić tam dowolny model dowolnego producenta i powyższy opis wciąż będzie zgodny z prawdą.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:23
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Pierwszy smartfon dla dziecka? Kupując mu taki sprzęt zrobisz mu krzywdę

Mowa tu o wynikach międzynarodowego badania na niezwykle szeroką skalę. Przebadano aż 100 tysięcy osób z całego świata, a wynik jest jednoznaczny i przerażający: użytkownicy smartfonów, którzy dostali swoje urządzenie poniżej 13. roku życia częściej zgłaszają poważne problemy psychiczne.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pierwszy smartfon to nie prezent, to wyrok

Badanie to zostało opublikowane w recenzowanym czasopiśmie Journal of Human Development and Capabilities. Według niego osoby w wieku 18 do 24 lat, które dostały swojego pierwszego smartfona przed 13. urodzinami znacznie częściej mają problemy z agresją, mają uczucie oderwania od rzeczywistości, oraz o wiele częściej występują u nich myśli dotyczące zakończenia swojej egzystencji, niż u osób, które dostały swojego pierwszego smartfona w wieku 13 lat, lub później.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Baterie CR2032 VINNIC (10 szt.)
Baterie CR2032 VINNIC (10 szt.)
0 zł
19.38 zł - najniższa cena
Kup teraz 19.38 zł
Lampa ogrodowa GOLDLUX Liguria 202161 Czarny
Lampa ogrodowa GOLDLUX Liguria 202161 Czarny
0 zł
46.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 46.99 zł
Okap MAAN Ares 60 Soft Touch Czarny 455m3/h 61dB klasa B
Okap MAAN Ares 60 Soft Touch Czarny 455m3/h 61dB klasa B
0 zł
652 zł - najniższa cena
Kup teraz 652 zł
Advertisement

Rząd przyjął projekt zmiany ustawy o CPK. Tak powinno to wyglądać od początku

Wśród problemów często pojawiają się także trudności z kontrolowaniem emocji, czy obniżonym poczuciem własnej wartości, a także niższą jakość snu i problemy z relacjami z bliskimi. Pamiętajmy przy tym, że mówimy tu o osobach pełnoletnich, które wcześnie dostały smartfona, a nie o wynikach badań na samych dzieciach.

W związku z tym naukowcy zwracają się z apelem do polityków, aby ci zaczęli traktować smartfony jak używki i wprowadzili zakaz ich stosowania w przypadku osób poniżej 13 roku życia. W tym wieku umysł dziecka jest już na tyle rozwinięty, że powinien być w stanie poradzić sobie z mediami społecznościowymi, hejtem, czy innymi toksycznymi treściami, na które bez wątpienia natrafi, używając smartfona.

Image
telepolis
smartfony badania Smartfony szkodzą dzieciom
Zródła zdjęć: Aleksandrkozak / Shutterstock
Źródła tekstu: SciTechDaily