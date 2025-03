Często nieświadomie, ale robimy to na telefonie średnio co 5 minut

Chyba nie ma takiej osoby, której telefon wcale nie rozpraszałby w trakcie pracy. Coraz częściej, nawet sami przyłapujemy się na tym, że zaczynamy bezmyślnie scrollować social media na naszym urządzeniu. Jednym z praktykowanych rozwiązań oraz przekonań jest to, że wystarczy odłożyć telefon poza zasięgiem naszego wzroku. Niestety, okazuje się, że nie jest to wcale takie skuteczne. Naukowcy dowiedli, że to w większości przypadków zwyczajnie nie działa. Co więcej, odkryli, że przeciętny człowiek wchodzi w interakcję ze swoim telefonem lub innymi urządzeniami co około 5 minut.