Humanoidalny robot znów zadziwia. Wymiata aż miło popatrzeć

Roboty staną się godnymi sportowymi przeciwnikami

Zaprezentowany na filmie robot humanoidalny wykorzystuje hierarchiczne planowanie i uczenie się do tego, aby móc uprawiać coraz więcej dyscyplin sportowych jak profesjonalista. Tym razem padło na tenisa stołowego. Roboty Hitter mogą zarówno odbijać piłkę między sobą, jak też mierzyć się z prawdziwym ludzkim graczem. I trzeba przyznać, że wychodzi im to całkiem nieźle.

Wszystko wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości nie będzie istniała wymówka "nie mam z kim pograć". Przynajmniej jeśli chodzi o tenisa stołowego. Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley niedawno opublikował film, prezentujący jego najnowsze dzieło - humanoidalnego robota Hitter, grającego w tenisa stołowego.

Robot z prawdziwą gracją zaprezentował umiejętności posługiwania się paletką do ping-ponga, uderzając precyzyjnie w piłkę w serii ponad 100 uderzeń. I nie były to niezgrabne i nieudolne ruchy - trzeba pochwalić maszynę za zwinność i precyzję. Wyciągnięta lewa ręka robota służyła mu do utrzymania należytej równowagi podczas celnych uderzeń. Robił to tak, jak należy, naśladując ruchy człowieka grającego w tenisa stołowego.