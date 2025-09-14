Nauka

Ludziom odbija: aż 7 wozów strażackich walczyło z ptasimi odchodami

Obecna sytuacja jest dość nerwowa. Tym samym ludzie reagują irracjonalnie na różne rzeczy.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:33
Widać to było szczególnie wczoraj, kiedy służby dostały informacje, że w podlubelskiej miejscowości Boduszyn w gminie Niemce tajemnicza, najprawdopodobniej toksyczna substancja spadła z nieba. Na miejscu zjawiło się aż 7 zastępów straży pożarnej i 3 odziały policji.

Walka z ptasimi odchodami

Po przyjeździe na miejsce służby odkryły, że skażony został teren o powierzchni około 1000 metrów kwadratowych. Co gorsza, był to teren zabudowany i dziwny opad skaził także dachy budynków.

Po zabezpieczeniu terenu pałeczkę przejęła Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego. Ta pobrała próbki do analizy, okazało się, że tajemnicza substancja to… no cóż, zaskoczenia nie będzie, bo napisałem to już w tytule: ptasie odchody. 

Skąd to masowe opróżnianie jelit przez ptaki? To bardzo proste: otóż ustalono, że ktoś dla żartu, lub w celu przepędzenia ptaszysk rzucił petardę. Ptaki natomiast mają to do siebie, że nie lubią latać ze zbędnym balastem. Dlatego chwilę po starcie opróżniły swoje kloaki, fundując mieszkańcom istny deszcz odchodów

Image
telepolis
straż pożarna ptaki
Zródła zdjęć: Regina Erofeeva / shutterstock
Źródła tekstu: Lublin112