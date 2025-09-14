Ludziom odbija: aż 7 wozów strażackich walczyło z ptasimi odchodami
Obecna sytuacja jest dość nerwowa. Tym samym ludzie reagują irracjonalnie na różne rzeczy.
Widać to było szczególnie wczoraj, kiedy służby dostały informacje, że w podlubelskiej miejscowości Boduszyn w gminie Niemce tajemnicza, najprawdopodobniej toksyczna substancja spadła z nieba. Na miejscu zjawiło się aż 7 zastępów straży pożarnej i 3 odziały policji.
Walka z ptasimi odchodami
Po przyjeździe na miejsce służby odkryły, że skażony został teren o powierzchni około 1000 metrów kwadratowych. Co gorsza, był to teren zabudowany i dziwny opad skaził także dachy budynków.
Po zabezpieczeniu terenu pałeczkę przejęła Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego. Ta pobrała próbki do analizy, okazało się, że tajemnicza substancja to… no cóż, zaskoczenia nie będzie, bo napisałem to już w tytule: ptasie odchody.
Skąd to masowe opróżnianie jelit przez ptaki? To bardzo proste: otóż ustalono, że ktoś dla żartu, lub w celu przepędzenia ptaszysk rzucił petardę. Ptaki natomiast mają to do siebie, że nie lubią latać ze zbędnym balastem. Dlatego chwilę po starcie opróżniły swoje kloaki, fundując mieszkańcom istny deszcz odchodów.