Ludziom odbija: aż 7 wozów strażackich walczyło z ptasimi odchodami

Widać to było szczególnie wczoraj, kiedy służby dostały informacje, że w podlubelskiej miejscowości Boduszyn w gminie Niemce tajemnicza, najprawdopodobniej toksyczna substancja spadła z nieba. Na miejscu zjawiło się aż 7 zastępów straży pożarnej i 3 odziały policji.

Walka z ptasimi odchodami

Po przyjeździe na miejsce służby odkryły, że skażony został teren o powierzchni około 1000 metrów kwadratowych. Co gorsza, był to teren zabudowany i dziwny opad skaził także dachy budynków.

Po zabezpieczeniu terenu pałeczkę przejęła Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego. Ta pobrała próbki do analizy, okazało się, że tajemnicza substancja to… no cóż, zaskoczenia nie będzie, bo napisałem to już w tytule: ptasie odchody.