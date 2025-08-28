Nauka

Potrafią pożreć plastikową torbę i przekształcić w tkankę tłuszczową

Okazuje się, że gąsienice mogą pomóc nas w ratowaniu świata przed zalewem plastikiem. Plastikożerne gąsienice są w stanie "pożreć" plastikową torbę w ciągu zaledwie 24 godzin.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:58
0
Gąsienice uratują nas przed zalewem plastiku?

Naukowcy odkryli, że gąsienice mola woskowego mają bardzo cenną właściwość. Potrafią rozkładać polietylen, jeden z najpowszechniejszych i najbardziej uporczywych zanieczyszczeń na świecie. Te "plastikożerne" organizmy metabolizują plastik w tkankę tłuszczową i potrzebują na to zaledwie kilku dni. To jest niesamowite odkrycie, oferujące nowe możliwości w rozwiązaniu globalnego kryzysu odpadowego. Ale jak to bywa w świecie nauki, nie jest to rozwiązanie w pełni idealne i istnieje jeden zasadniczy haczyk - gąsienice jedzące wyłącznie plastik zauważalnie słabną i ostatecznie szybko umierają. 

Około 2000 larw może rozłożyć całą torbę polietylenową w zaledwie 24 godziny.

- mówi dr Bryan Cassone, profesor biologii szkodników owadzich na Uniwersytecie w Brandon. 

Gąsenice mola woskowego na co dzień żywią się plastrami miodu, ale potrafią także strawić plastik. 

Umieją przegryźć plastikowe torebki w ciągu 24 godzin, ale proces ten negatywnie odbija się na ich zdrowiu. Naukowcy zatem mają pełne ręce roboty - eksperymentują obecnie z metodami utrzymania ich przy życiu, jednocześnie przekształcając plastikowe odpady w coś pożytecznego, np. karmę dla ryb. 

Gąsienice metabolicznie przetwarzają plastik na lipidy i magazynują go w postaci tkanki tłuszczowej. 

To tak, jakbyśmy jedli steki - jeśli spożywamy zbyt dużo tłuszczów nasyconych i nienasyconych, są one magazynowane w tkance tłuszczowej jako rezerwy lipidowe, zamiast być wykorzystywane jako energia.

- tłumaczy prof. Cassone. 

