Potrafią pożreć plastikową torbę i przekształcić w tkankę tłuszczową
Okazuje się, że gąsienice mogą pomóc nas w ratowaniu świata przed zalewem plastikiem. Plastikożerne gąsienice są w stanie "pożreć" plastikową torbę w ciągu zaledwie 24 godzin.
Gąsienice uratują nas przed zalewem plastiku?
Naukowcy odkryli, że gąsienice mola woskowego mają bardzo cenną właściwość. Potrafią rozkładać polietylen, jeden z najpowszechniejszych i najbardziej uporczywych zanieczyszczeń na świecie. Te "plastikożerne" organizmy metabolizują plastik w tkankę tłuszczową i potrzebują na to zaledwie kilku dni. To jest niesamowite odkrycie, oferujące nowe możliwości w rozwiązaniu globalnego kryzysu odpadowego. Ale jak to bywa w świecie nauki, nie jest to rozwiązanie w pełni idealne i istnieje jeden zasadniczy haczyk - gąsienice jedzące wyłącznie plastik zauważalnie słabną i ostatecznie szybko umierają.
Około 2000 larw może rozłożyć całą torbę polietylenową w zaledwie 24 godziny.
Gąsenice mola woskowego na co dzień żywią się plastrami miodu, ale potrafią także strawić plastik.
Umieją przegryźć plastikowe torebki w ciągu 24 godzin, ale proces ten negatywnie odbija się na ich zdrowiu. Naukowcy zatem mają pełne ręce roboty - eksperymentują obecnie z metodami utrzymania ich przy życiu, jednocześnie przekształcając plastikowe odpady w coś pożytecznego, np. karmę dla ryb.
Gąsienice metabolicznie przetwarzają plastik na lipidy i magazynują go w postaci tkanki tłuszczowej.
To tak, jakbyśmy jedli steki - jeśli spożywamy zbyt dużo tłuszczów nasyconych i nienasyconych, są one magazynowane w tkance tłuszczowej jako rezerwy lipidowe, zamiast być wykorzystywane jako energia.