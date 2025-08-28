Potrafią pożreć plastikową torbę i przekształcić w tkankę tłuszczową

Gąsienice uratują nas przed zalewem plastiku?

Naukowcy odkryli, że gąsienice mola woskowego mają bardzo cenną właściwość. Potrafią rozkładać polietylen, jeden z najpowszechniejszych i najbardziej uporczywych zanieczyszczeń na świecie. Te "plastikożerne" organizmy metabolizują plastik w tkankę tłuszczową i potrzebują na to zaledwie kilku dni. To jest niesamowite odkrycie, oferujące nowe możliwości w rozwiązaniu globalnego kryzysu odpadowego. Ale jak to bywa w świecie nauki, nie jest to rozwiązanie w pełni idealne i istnieje jeden zasadniczy haczyk - gąsienice jedzące wyłącznie plastik zauważalnie słabną i ostatecznie szybko umierają.