Paracetamol jest groźny. Tak twierdzą Amerykanie
Autyzm jest jedną z bardziej kontrowersyjnych przypadłości. A to z powodu tez, które wiele lat temu wygłosił Andrew Wakefield.
Teraz temat ma wybuchnąć na nowo, obierając sobie nowy cel. Jak podaje The Washington Post, jeszcze dziś administracja Donalda Trumpa ma ogłosić, że przyjmowanie paracetamolu przez kobiety w ciąży wywołuje autyzm. Co więcej, w ogłoszeniu ma się pojawić także domniemany lek na autyzm, którym ma być kwas folinowy, czyli coś, co w dużym uproszczeniu można określić jako aktywna wersja kwasu foliowego.
Paracetamol wywołuje autyzm?
Tu pojawia się jednak pewien zgrzyt, a nawet dwa. Po pierwsze nie istnieją naukowe dowody bezpośrednio wskazujące na to, że paracetamol brany przez kobiety w ciąży miałby wywoływać autyzm u dzieci. Oczywiście istnieją pewne poszlaki wskazujące na korelację między zaburzeniami rozwojowymi a produktami rozpadu paracetamolu w krwi pępowinowej. To jednak wymaga dalszych badań i nie oznacza przyczynowości. Kampania przeciwko tym lekom może więc być bezcelowa i szkodliwa.
Zwłaszcza że paracetamol uznawany za najbezpieczniejszy lek przeciwgorączkowy dla kobiet w ciąży i jego masowe odstawienie mogłoby nieść ze sobą niebezpieczne konsekwencje zarówno dla chorujących kobiet, jak i ich nienarodzonych dzieci.
Jeśli zaś chodzi o kwas folinowy, to przyjmowanie go wywołuje pewną poprawę, jednak tylko u osób, które mają przeciwciała blokujące receptor folianowy (FRα). Te zaś nie są normą u osób z autyzmem, więc nie można tu mówić ani leku na autyzm, ani nawet o leku, który poprawia funkcjonowanie ogółu takich osób.
Oczywiście warto mieć na uwadze, że wciąż mówimy o przeciekach podanych przez The Washington Post, a nie o oficjalnym ogłoszeniu tych wiadomości przez Donalda Trumpa. Dopóki te twierdzenia oficjalnie nie padną z ich strony, to nie można oskarżać rządu USA o sianie dezinformacji w tej sprawie. Warto jednak być na nią przygotowanym.