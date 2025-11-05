Odkryto nowy powód, dla którego warto spać w całkowitej ciemności

Kolejny powód do tego, aby odłożyć smartfona

Każdy z nas z pewnością zetknął się z osobą, której nawyk zasłaniania wszelkich rolet na noc i wyłączania wszystkich świecących urządzeń mógł nam się wydawać nieco irytujący. Ale okazuje się, że takiemu zachowaniu sprzyja najnowsza teoria naukowców.

Nowe badania potwierdzają ugruntowaną teorię łączącą nocne światło z negatywnym wpływem na zdrowie. Wyniki mają zostać zaprezentowane podczas konferencji American Heart Association Scientific Sessions 2025, która rozpoczyna się już w najbliższy piątek. Sugerują one, że ciemność podczas snu odgrywa kluczową rolę w naszym ogólnym zdrowiu.

Koniec scrollowania przed snem?

Badania wykazały także związek między większą ilością sztucznego światła w nocy (zwanego sztucznym nocnym zanieczyszczeniem światłem), a wyższym poziomem stresu mózgowego, stanem zapalnym naczyń krwionośnych oraz większym ryzykiem chorób serca.

Co prawda, było wiadomo, że czynniki takie jak zanieczyszczenie powietrza i hałas mogą prowadzić do chorób serca, wpływając na naczynia krwionośne i nerwy poprzez stres. Jednak niewiele było wiadomo o wpływie zanieczyszczenia środowiska na serce.

Stwierdziliśmy liniową zależność między światłem nocnym, a chorobami serca. Im większa ekspozycja na światło nocne, tym większe ryzyko. Nawet niewielki wzrost ekspozycji na światło nocne wiązał się z wyższym obciążeniem mózgu i tętnic. wyjaśnił kierownik badań kardiologicznych, Shady Abohashem.