Nauka

Odkryto nowy powód, dla którego warto spać w całkowitej ciemności

Okazuje się, że naukowcy odkryli kolejny powód, aby odłożyć telefony i wyprowadzić laptopy z naszej sypialni. Całkowita ciemność to coś, czego nasz organizm bardzo potrzebuje.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:10
Kolejny powód do tego, aby odłożyć smartfona

Każdy z nas z pewnością zetknął się z osobą, której nawyk zasłaniania wszelkich rolet na noc i wyłączania wszystkich świecących urządzeń mógł nam się wydawać nieco irytujący. Ale okazuje się, że takiemu zachowaniu sprzyja najnowsza teoria naukowców.

Nowe badania potwierdzają ugruntowaną teorię łączącą nocne światło z negatywnym wpływem na zdrowie. Wyniki mają zostać zaprezentowane podczas konferencji American Heart Association Scientific Sessions 2025, która rozpoczyna się już w najbliższy piątek. Sugerują one, że ciemność podczas snu odgrywa kluczową rolę w naszym ogólnym zdrowiu.

Koniec scrollowania przed snem?

Badania wykazały także związek między większą ilością sztucznego światła w nocy (zwanego sztucznym nocnym zanieczyszczeniem światłem), a wyższym poziomem stresu mózgowego, stanem zapalnym naczyń krwionośnych oraz większym ryzykiem chorób serca. 

Co prawda, było wiadomo, że czynniki takie jak zanieczyszczenie powietrza i hałas mogą prowadzić do chorób serca, wpływając na naczynia krwionośne i nerwy poprzez stres. Jednak niewiele było wiadomo o wpływie zanieczyszczenia środowiska na serce. 

Stwierdziliśmy liniową zależność między światłem nocnym, a chorobami serca. Im większa ekspozycja na światło nocne, tym większe ryzyko. Nawet niewielki wzrost ekspozycji na światło nocne wiązał się z wyższym obciążeniem mózgu i tętnic.

wyjaśnił kierownik badań kardiologicznych, Shady Abohashem.

W trakcie badań przeanalizowano dane, dotyczące zdrowia 466 dorosłych. Naukowcy odkryli, że osoby, które były narażone na większą ilość sztucznego światła w nocy, miały wyższy poziom stresu mózgowego, zapalenie naczyń krwionośnych oraz większe ryzyko rozwoju chorób serca. Co więcej, ryzyko problemów z sercem było wyższe u uczestników mieszkających na obszarach gdzie występował dodatkowo hałas uliczny. 

Image
telepolis
technologia a zdrowie sen na zdrowie badania naukowe zanieczyszczenie światłem
Zródła zdjęć: Gorodenkoff / Shutterstock
Źródła tekstu: gizmodo.com