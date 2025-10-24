Nie masa ciała stanowi główny problem. BMI do kosza?

Tłuszcz może szkodzić także osobom z poprawnym BMI

Okazuje się, że możemy wyglądać zdrowo, ale ukryty tłuszcz po cichu i tak może szkodzić naszemu sercu. Naukowcy z McMaster odkryli właśnie, że głęboki tłuszcz brzuszny i wątrobowy może dyskretnie uszkadzać tętnice, nawet u osób, które wydają się być zdrowe i sprawne.

Badacze swoje badania oparli na rezonansie magnetycznym, przeprowadzonym na próbie badawczej złożonej z 33 000 osób dorosłych. Badania były jednoznaczne - wykazały, że ten rodzaj tłuszczu jest ściśle związany z pogrubieniem tętnic i ryzykiem udaru, niezależnie od ciśnienia krwi i poziomu cholesterolu.

Badania zostały opublikowane 17 października 2025 roku w czasopiśmie "Communications Medicine". Podważają one długoletnie stosowanie wskaźnika masy ciała BMI jako wiarygodnego wskaźnika otyłości i ryzyka chorób serca.

Badania te dostarczyły nowe dowody na to, że otyłość, której osoby nie widzą, może być również niebezpieczna.

Badanie pokazuje, że nawet po uwzględnieniu tradycyjnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, takich jak poziom cholesterolu i ciśnienie krwi, tłuszcz trzewny i wątrobowy nadal przyczynia się do uszkodzenia tętnic. Te wyniki są sygnałem ostrzegawczym zarówno dla klinicystów, jak i dla opinii publicznej. mówi de Souza, członek Centrum Badań nad Metabolizmem, Otyłością i Cukrzycą oraz Uniwersytetu McMaster.