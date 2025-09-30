Nauka

Naukowcy: ta popularna dieta zapobiega chorobie dziąseł

Naukowcy twierdzą, że istnieje jedna dieta, która wydaje się zmniejszać ryzyko chorób dziąseł. Na dodatek, to bardzo popularna dieta, którą stosuje bardzo wiele osób.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:01
0
Naukowcy: ta popularna dieta zapobiega chorobie dziąseł

Naukowcy: dieta śródziemnomorska ma wiele zalet

Dieta śródziemnomorska, bo o niej mowa, ma w sobie coś wyjątkowego. Zdaniem naukowców ma naprawdę szereg zalet. Wiąże się z niższym ryzykiem zachorowania na Alzheimera, zapobiega przedwczesnej śmierci, złemu stanowi zdrowia psychicznego i wielu innym chorobom. Nowe badania wskazują, że to nie wszystko. Dieta śródziemnomorska ma także związek z lepszym zdrowiem dziąseł.

Nasze odkrycia wskazują, że zbilansowana dieta śródziemnomorska może potencjalnie łagodzić choroby dziąseł i stany zapalne.

powiedział periodontolog Giuseppe Mainas z King's College London.

Badania przeprowadzili naukowcy z King's College London i Uniwersytetu w Katanii we Włoszech. Wzięło w nim udział 195 osób o średniej wieku 49 lat. U wszystkich uczestników wykonano badania kontrolne i zapytano o nawyki żywieniowe.

Dane były jednoznaczne. Wykazały, że uczestnicy, którzy stosowali dietę śródziemnomorską, bogatą w rośliny, rzadziej cierpieli na choroby dziąseł - dotyczyło to szczególnie tych, którzy nie jedli za często czerwonego mięsa. 

Ale to nie koniec zalet zdrowszej diety. Wiązała się ona także z mniejszą liczbą markerów stanu zapalnego we krwi - biologicznych wskaźników wskazujących na stres lub uszkodzenie organizmu. 

I choć poważne choroby dziąseł (czyli zapalenie przyzębia) są spowodowane nagromadzeniem płytki nazębnej, uważa się że istotnym czynnikiem jest odpowiedź immunologiczna organizmu. 

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Marina Demeshko / Shutterstock
Źródła tekstu: sciencealert.com