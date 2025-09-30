Naukowcy: ta popularna dieta zapobiega chorobie dziąseł

Naukowcy: dieta śródziemnomorska ma wiele zalet

Dieta śródziemnomorska, bo o niej mowa, ma w sobie coś wyjątkowego. Zdaniem naukowców ma naprawdę szereg zalet. Wiąże się z niższym ryzykiem zachorowania na Alzheimera, zapobiega przedwczesnej śmierci, złemu stanowi zdrowia psychicznego i wielu innym chorobom. Nowe badania wskazują, że to nie wszystko. Dieta śródziemnomorska ma także związek z lepszym zdrowiem dziąseł.

Nasze odkrycia wskazują, że zbilansowana dieta śródziemnomorska może potencjalnie łagodzić choroby dziąseł i stany zapalne. powiedział periodontolog Giuseppe Mainas z King's College London.

Badania przeprowadzili naukowcy z King's College London i Uniwersytetu w Katanii we Włoszech. Wzięło w nim udział 195 osób o średniej wieku 49 lat. U wszystkich uczestników wykonano badania kontrolne i zapytano o nawyki żywieniowe.

Dane były jednoznaczne. Wykazały, że uczestnicy, którzy stosowali dietę śródziemnomorską, bogatą w rośliny, rzadziej cierpieli na choroby dziąseł - dotyczyło to szczególnie tych, którzy nie jedli za często czerwonego mięsa.

Ale to nie koniec zalet zdrowszej diety. Wiązała się ona także z mniejszą liczbą markerów stanu zapalnego we krwi - biologicznych wskaźników wskazujących na stres lub uszkodzenie organizmu.