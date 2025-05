Nauka oficjalnie dogoniła średniowiecze. Zamieniliśmy ołów w złoto

Zacznijmy jednak od początku: złoto i ołów są bardzo podobne pod względem masy atomowej. Przekłada się to na to, że, wystarczy jedynie odebrać trzy protony od jądra ołowiu, aby uzyskać złoto . Do tego pozornie dziecinnie prostego zadania, konieczna jest najbardziej skomplikowana maszyna na świecie, czyli Wielki Zderzacz Hadronów (LHC). To właśnie dzięki niemu naukowcom udało się zamienić ołów w złoto.

Naukowcy zamienili ołów w złoto

W tym celu za pomocą LHC rozpędzili oni jądra ołowiu do 99,999993% prędkości światła. Następnie się ze sobą zaczęły… no nie, nie zderzać. Za to mijały się blisko siebie, co sprawiało, iż ich pola elektromagnetyczne oddziaływały na siebie i zdarzało się im wyrywać protony. W części przypadków dochodziło do sytuacji, gdzie jądra atomu ołowiu traciły 3 protony, co sprawiało, że stawały się one jądrami atomu złota. w jednym z eksperymentów udało im się pozyskać aż 29 pikogramów cennego kruszcu. Niestety, niezbyt długo mogli się nim cieszyć, ponieważ po uderzeniu w detektory rozpadały się one na protony i neutrony, oraz inne cząsteczki elementarne. Tym samym w momencie wykrycia jąder złota, te uległy dezintegracji.