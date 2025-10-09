Nie pięć, a jednak siedem. Obalono błędne przekonanie na temat mózgu

Da się jeszcze bardziej usprawnić mózg?

Naukowcy ze Skoltech opracowali nowy matematyczny model pamięci, który bada sposób kodowania i przechowywania informacji. Analiza, której udało im się dokonać nie pozostawia złudzeń - pamięć działa najlepiej w siedmiowymiarowej przestrzeni pojęciowej - równoważnej siedmiu zmysłom.

Siedem zmysłów to sytuacja optymalna

Odkrycie to sugeruje, że zarówno ludzie, jak i sztuczna inteligencja, mogą czerpać korzyści z szerszego zakresu bodźców sensorycznych. Wszystko po to, aby optymalizować uczenie się i zapamiętywanie.

Jednym słowem, naukowcy odkryli matematyczny związek między pamięcią, zmysłami a inteligencją, ujawniając fakt, że siedem może stać się magiczną liczbą.

Wnioski, do jakich doszli naukowcy mogą przydać się najbardziej przydatne w projektowaniu robotów, sztucznej inteligencji i lepszym zrozumieniu ludzkiej pamięci. Badanie to zostało opublikowane w czasopiśmie naukowym "Scientific Reports". Sugeruje ono, że może istnieć optymalna liczba zmysłów, a jeśli tak faktycznie jest to osoby z pięcioma zmysłami, mogłyby skorzystać z tych dodatkowych.

Nasz wniosek jest oczywiście wysoce spekulatywny w odniesieniu do ludzkich zmysłów, choć nigdy nie wiadomo - może w przyszłości rozwiną się zmysły promieniowania lub pola magnetycznego. Nasze odkrycia jednak mogą mieć praktyczne znaczenie dla robotyki i sztucznej inteligencji. powiedział współautor badania, profesor Nikolay Brilliantov ze Skoltech AI.