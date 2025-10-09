Nauka

Nie pięć, a jednak siedem. Obalono błędne przekonanie na temat mózgu

Naukowcy sugerują, że nasz mózg może najlepiej funkcjonować, mając siedem zmysłów, a nie tylko pięć.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:17
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Nie pięć, a jednak siedem. Obalono błędne przekonanie na temat mózgu

Da się jeszcze bardziej usprawnić mózg?

Naukowcy ze Skoltech opracowali nowy matematyczny model pamięci, który bada sposób kodowania i przechowywania informacji. Analiza, której udało im się dokonać nie pozostawia złudzeń - pamięć działa najlepiej w siedmiowymiarowej przestrzeni pojęciowej - równoważnej siedmiu zmysłom.

Dalsza część tekstu pod wideo

Siedem zmysłów to sytuacja optymalna

Odkrycie to sugeruje, że zarówno ludzie, jak i sztuczna inteligencja, mogą czerpać korzyści z szerszego zakresu bodźców sensorycznych. Wszystko po to, aby optymalizować uczenie się i zapamiętywanie. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Robot sprzątający CREATULIZE X1 do łóżek i materacy z UV
Robot sprzątający CREATULIZE X1 do łóżek i materacy z UV
0 zł
1099 zł - najniższa cena
Kup teraz 1099 zł
Robot sprzątający 3I S10 Ultra
Robot sprzątający 3I S10 Ultra
0 zł
5999 zł - najniższa cena
Kup teraz 5999 zł
Robot sprzątający CONCEPT VR3450
Robot sprzątający CONCEPT VR3450
0 zł
2499 zł - najniższa cena
Kup teraz 2499 zł
Advertisement

Jednym słowem, naukowcy odkryli matematyczny związek między pamięcią, zmysłami a inteligencją, ujawniając fakt, że siedem może stać się magiczną liczbą.

Wnioski, do jakich doszli naukowcy mogą przydać się najbardziej przydatne w projektowaniu robotów, sztucznej inteligencji i lepszym zrozumieniu ludzkiej pamięci. Badanie to zostało opublikowane w czasopiśmie naukowym "Scientific Reports". Sugeruje ono, że może istnieć optymalna liczba zmysłów, a jeśli tak faktycznie jest to osoby z pięcioma zmysłami, mogłyby skorzystać z tych dodatkowych.

Nasz wniosek jest oczywiście wysoce spekulatywny w odniesieniu do ludzkich zmysłów, choć nigdy nie wiadomo - może w przyszłości rozwiną się zmysły promieniowania lub pola magnetycznego. Nasze odkrycia jednak mogą mieć praktyczne znaczenie dla robotyki i sztucznej inteligencji.

powiedział współautor badania, profesor Nikolay Brilliantov ze Skoltech AI. 

Musimy mieć świadomość, że pamięć ludzka to zjawisko w dalszym ciągu niesamowicie zagadkowe. Rozwój teoretycznych modeli pamięci jednak może być kluczowy dla uzyskania nowej wiedzy na temat ludzkiego umysłu i odtworzenia pamięci zbliżonej do ludzkiego w agentach SI. 

Nowy humanoidalny robot został stosownie "ubrany". Oznacza to jedno

Image
telepolis
badania i rozwój pamięć jak działa ludzki mózg badanie mózgu badania naukowe
Zródła zdjęć: Alexander Supertramp / Shutterstock
Źródła tekstu: sciencedaily.com