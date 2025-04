Muszki owocówki przyciąga jak magnes jeden składnik. Nowe badania

Muszki celowo piją alkohol

To wyjaśnia, dlaczego muszki owocówki najczęściej spotkać można w pobliżu nadgniłych owoców oraz pojemników na odpady spożywcze. Nic w tym dziwnego, bowiem gnijące owoce wytwarzają alkohol, a ten przyciąga muszki niczym magnes. Wiadomo już dlaczego.

Według nowego badania samce muszek owocówek, które piją alkohol stają się bardziej atrakcyjne dla samic. Dodanie alkoholu do pożywienia samców zwiększa wydzielanie przez nich substancji chemicznych, które przyciągają samice, co przekłada się na większy sukces reprodukcyjny. Czyli dla nas oznacza to prawdziwą inwazję muszek owocówek w naszym domu.