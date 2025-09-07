Polacy piją codziennie. Pomaga w walce z tłuszczem
Wyższy poziom kofeiny we krwi może pomóc w walce z nadmiarem tłuszczu i zmniejszyć ryzyko cukrzycy typu 2 – do takich wniosków doszli naukowcy z Instytutu Karolinska w Szwecji, Uniwersytetu w Bristolu oraz Imperial College London w badaniu opublikowanym w 2023 roku.
Kofeina a redukcja masy tłuszczowej
Badacze wykorzystali dane genetyczne niemal 10 tysięcy osób, aby ocenić związek między ilością kofeiny utrzymującą się we krwi a wskaźnikiem masy ciała (BMI) oraz ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2. Wyniki wskazują, że osoby, których organizm wolniej rozkłada kofeinę (co sprawia, że jej poziom we krwi pozostaje wyższy przez dłuższy czas), mają niższą masę tłuszczową oraz niższe BMI. To właśnie ten efekt odpowiadał mniej więcej za połowę obniżonego ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2.
Naukowcy sugerują, że powiązanie to może wynikać z wpływu kofeiny na przyspieszanie termogenezy (produkcji ciepła) oraz utlenianie tłuszczów, czyli procesu przekształcania tłuszczu w energię. Kofeina znana jest także z tego, że zwiększa tempo przemiany materii i zmniejsza apetyt, co może przekładać się na niższą masę ciała.
Nie wszystko jest jednoznaczne
Warto jednak pamiętać, że naukowcy nie potwierdzili związku między poziomem kofeiny we krwi a ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, takich jak migotanie przedsionków, niewydolność serca czy udar mózgu. Ponadto, choć krótkoterminowe badania wskazują na efekt redukujący masę ciała, długofalowe skutki są nieznane i wymagają dalszych badań z udziałem ludzi. Jak podkreślają autorzy, spożycie kofeiny ma również swoje skutki uboczne, dlatego trzeba podchodzić do niej z rozsądkiem.
Zespół badawczy przekonuje, że napoje zawierające kofeinę, ale pozbawione kalorii (np. czarna kawa czy herbata), mogą w przyszłości stać się potencjalnym narzędziem w walce z nadwagą i cukrzycą typu 2 – ale zanim trafią do oficjalnych zaleceń, niezbędne są długoterminowe, kontrolowane badania kliniczne. Warto też przypomnieć, że bezpieczna dawka kofeiny, która nie powinna przynosić żadnych negatywnych skutków, to 400 mg dziennie.