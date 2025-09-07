Polacy piją codziennie. Pomaga w walce z tłuszczem

Kofeina a redukcja masy tłuszczowej

Badacze wykorzystali dane genetyczne niemal 10 tysięcy osób, aby ocenić związek między ilością kofeiny utrzymującą się we krwi a wskaźnikiem masy ciała (BMI) oraz ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2. Wyniki wskazują, że osoby, których organizm wolniej rozkłada kofeinę (co sprawia, że jej poziom we krwi pozostaje wyższy przez dłuższy czas), mają niższą masę tłuszczową oraz niższe BMI. To właśnie ten efekt odpowiadał mniej więcej za połowę obniżonego ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2.

Naukowcy sugerują, że powiązanie to może wynikać z wpływu kofeiny na przyspieszanie termogenezy (produkcji ciepła) oraz utlenianie tłuszczów, czyli procesu przekształcania tłuszczu w energię. Kofeina znana jest także z tego, że zwiększa tempo przemiany materii i zmniejsza apetyt, co może przekładać się na niższą masę ciała.

Nie wszystko jest jednoznaczne

Warto jednak pamiętać, że naukowcy nie potwierdzili związku między poziomem kofeiny we krwi a ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, takich jak migotanie przedsionków, niewydolność serca czy udar mózgu. Ponadto, choć krótkoterminowe badania wskazują na efekt redukujący masę ciała, długofalowe skutki są nieznane i wymagają dalszych badań z udziałem ludzi. Jak podkreślają autorzy, spożycie kofeiny ma również swoje skutki uboczne, dlatego trzeba podchodzić do niej z rozsądkiem.