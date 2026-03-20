Producent Nutelli chce być fit. Słodko się skończyło?

Białkowe szaleństwo, ozempikiem pędzone

Bold Snacks powstał w 2018 roku i zbudował pozycję dzięki cyfrowej strategii oraz ofercie batonów proteinowych i proszków białkowych, zawierających nawet ok. 18–20 g białka w porcji. Mowa o jakościowych produktach, bez dodatku cukru i z wysoką zawartością błonnika. Dla Ferrero przejęcie Bold to sposób na wzmocnienie portfolio zdrowych przekąsek i wejście w segment „better-for-you” w Ameryce Południowej.

Firma ma już marki Eat Natural, FULFIL i Power Crunch w Europie i Ameryce Północnej. Ferrero przejmie też zakład produkcyjny w Divinópolis (Minas Gerais) i około 300 pracowników.

Cały świat jest na diecie i woła o białko

Leki GLP‑1, takie jak Ozempic, silnie tłumią apetyt, co sprzyja odchudzaniu, ale jednocześnie zwiększa ryzyko utraty masy mięśniowej, jeśli dieta jest zbyt uboga w białko. Dietetycy zalecają osobom przyjmującym semaglutyd koncentrowanie się na produktach wysokobiałkowych (ok. 60 g białka dziennie lub 25–30 g na posiłek), aby utrzymać mięśnie, energię i tempo metabolizmu.

Rosnąca moda na leki z grupy GLP-1 z jednej strony stała się zagrożeniem dla rynku FMCG (produktów pierwszej potrzeby), bo konsumenci w krajach wysokorozwiniętych zaczęli nagle... mniej jeść. Z drugiej zaś była impulsem do dynamicznego rozwoju produktów komplementarnych, dostosowanych do potrzeb osób stosujących takie leczenie otyłości.

W tym kontekście praktyczne, bogate w białko przekąski – jak batony Bold czy odżywki białkowe – mogą pomóc konsumentom „dobić” do zalecanego poziomu białka mimo mniejszego apetytu, jednocześnie dostarczając błonnika i ograniczając cukier. Z kolei dla Ferrero to szansa na dalszy rozwój i dywersyfikację przychodów — specjalistyczne produkty dają szansę na większe marże.