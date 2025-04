Czy uzależnienie od pornografii istnieje? Nowe stanowisko naukowców

Pornografia jest problematyczna? Naukowcy mają zaskakującą odpowiedź

Badacze argumentują, że wiele z osób z mocno konserwatywnych i religijnych rodzin z negatywnym stosunkiem do pornografii - pomimo tego - nadal oglądało pornografię. Prowadzi to do stanu, kiedy to osoby, które czują winę i wstyd z powodu oglądania pornografii mimo wszystko robią to nadal, potęgując skierowaną na siebie złość z tego powodu. Stan moralnego konfliktu nie tylko istnieje wśród osób religijnych, ale to wśród tak wychowanych osób wykazano go najczęściej. Stan moralnego konfliktu wobec pornografii jest de facto głównym źródłem kompulsywnych zachowań seksualnych.