Naukowcy: co mają wspólnego ze sobą piana i sztuczna inteligencja?

Co zwykła piana ma wspólnego z AI?

Odkrycie naukowców z Wydziału Inżynierii i Nauk Stosowanych Uniwersytetu w Pensylwanii sugeruje, że zachowania przypominające uczenie się może być fundamentalną zasadą wspólną dla materiałów, maszyn i żywych komórek.

Piana, o której mowa, występuje w życiu codziennym jako piana mydlana, krem do golenia, bita śmietana i emulsje spożywcze typu majonez.

Uderzające jest to, że pianki i współczesne systemy sztucznej inteligencji zdają się działać według tych samych zasad matematycznych. Zrozumienie, dlaczego tak się dzieje, wciąż pozostaje otwarte, ale może zmienić nasze podejście do materiałów adaptacyjnych, a nawet systemów żywych. tłumaczy John C. Crocker, profesor CBE.

Nowe badanie podważa długoletni pogląd, że piana zachowuje się podobnie jak szkło, a jej drobne elementy są ułożone zasadniczo w stałych pozycjach. Naukowcy odkryli, że choć piana zachowuje swój kształt, to jej wnętrze jest w ciągłym ruchu.

Piana i sztuczna inteligencja podlegają tym samym zasadom

Co jest jeszcze bardziej zaskakujące, matematyka opisująca ten ruch jest bardzo podobna do głębokiego uczenia się, techniki wykorzystywanej do trenowania współczesnych systemów sztucznej inteligencji.

Badania te mogą ukierunkować przyszłe wysiłki na rzecz tworzenia materiałów adaptujących się i reagujących na otoczenie. Może też pomóc naukowcom lepiej zrozumieć struktury żywe, takie jak wewnętrzne rusztowanie komórek.