Oto najcenniejsze marki świata. Tylko jedna firma z Europy w czołówce

Jest nowy ranking najcenniejszych marek świata

Światowa gospodarka wciąż kręci się wokół technologii. Potwierdza to najnowszy raport "Brand Finance Global 500" na 2026 rok, zaprezentowany podczas forum w Davos. Patrząc na pierwszą dziesiątkę zestawienia, widać wyraźną dominację firm z USA.

Apple wciąż na tronie, Nvidia nokautuje wzrostem

Liderem zestawienia niezmiennie pozostaje Apple. Wartość firmy z Cupertino oszacowano na kosmiczne 607,6 miliarda dolarów. To wzrost o 6% w porównaniu do ubiegłego roku. Tuż za producentem iPhone'ów uplasował się Microsoft oraz Google.

Prawdziwą gwiazdą rankingu jest jednak Nvidia. Producent układów graficznych i procesorów AI zanotował niewiarygodny skok wartości aż o 110%. Dzięki temu firma wskoczyła do ścisłej elity, zajmując 5. miejsce z wyceną ponad 184 miliardów dolarów. Tuż za nią, na 6. pozycji, znalazł się TikTok, który mimo problemów regulacyjnych urósł o 45%.

T-Mobile numerem jeden w Europie

W morzu amerykańskich i chińskich korporacji honoru Starego Kontynentu broni Deutsche Telekom. Właściciel sieci T-Mobile Polska może otwierać szampana. Koncern jest jedyną firmą z Europy, której marka znalazła się w pierwszej dwudziestce globalnego rankingu.

Niemiecki gigant zajął wysokie, 11. miejsce. Tym samym Deutsche Telekom obronił tytuł najcenniejszej marki telekomunikacyjnej na świecie. Wartość marki wyceniono na 96,2 miliarda dolarów. To rekordowy wynik w historii firmy.

Telekom zostawił w tyle takich rywali, jak amerykański Verizon czy AT&T. Przewaga nad konkurencją jest wyraźna. Firma chwali się, że od 2020 roku jej wartość wzrosła aż o 141%.

Skąd ten sukces?

Analitycy z Brand Finance wskazują, że za sukcesem stoją liczby. Wartość niemieckiej marki wzrosła o 12,8% rok do roku, co przekłada się na dodatkowe 11 miliardów dolarów. Kluczem do sukcesu okazała się ekspansja zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych.

Marka Telekom konsekwentnie utrzymuje kurs wzrostowy. Wyniki jednoznacznie pokazują, że nasza jasna, długofalowa strategia, konsekwencja i kreatywne podejście przynoszą efekty. Dzięki najwyższej jakości sieciom, innowacyjnym produktom i doskonałej obsłudze otwieramy ludziom możliwości cyfryzacji, tworząc połączenia i bliskość tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Uli Klenke, Chief Brand Officer Deutsche Telekom