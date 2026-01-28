Motorola wprowadza do Europy nowe smartfony. W Polsce też będą
Motorola zaprezentowała aż cztery nowe modele ze swojej najpopularniejszej rodziny średniopółkowych smartfonów. Do gry wchodzą urządzenia z potężnymi bateriami i ekranami, które rzadko widujemy w tej cenie. Producent mocno stawia na wytrzymałość i dobre aparaty.
Ekrany AMOLED i wojskowa wytrzymałość
Największe wrażenie robią modele Moto G77 5G i Moto G67 5G. Motorola postanowiła skończyć z kompromisami w kwestii wyświetlaczy. Oba smartfony dostały panele Extreme AMOLED o przekątnej 6,78 cala. To najjaśniejsze ekrany w historii tej serii. Obraz jest płynny dzięki odświeżaniu 120 Hz. Oglądanie filmów czy granie będzie na nich czystą przyjemnością.
Producent zadbał też o to, by telefon przetrwał trudy dnia codziennego. Nowe modele spełniają militarny standard MIL-STD-810H. Oznacza to zwiększoną odporność na upadki i skrajne temperatury. Ekran chroni solidne szkło Gorilla Glass 7i. Całość jest też odporna na kurz i zachlapania.
Aparaty z wyższej półki
Fotografia w średniej półce wchodzi na nowy poziom. W modelu Moto G77 5G znajdziemy główny aparat o rozdzielczości 108 Mpx. Oferuje on 3-krotny bezstratny zoom, co przyda się przy zdjęciach portretowych. Z kolei Moto G67 5G korzysta ze świetnej matrycy Sony LYTIA 600 o rozdzielczości 50 Mpx.
Oba telefony mają też aparat ultraszerokokątny 8 Mpix oraz 32-megapikselową kamerkę do selfie. Nad jakością zdjęć czuwają algorytmy sztucznej inteligencji Moto AI. Pomagają one uzyskać naturalną głębię i dobre kolory nawet przy słabym świetle.
Tanie modele z wielką energią
Dla osób szukających tańszych rozwiązań Motorola przygotowała modele Moto G17 i Moto G17 Power. Ten drugi to prawdziwy maratończyk. Wyposażono go w ogromną baterię 6000 mAh. Powinno to wystarczyć na długi czas pracy bez ładowarki. Standardowy model Moto G17 ma ogniwo 5200 mAh, co też jest dobrym wynikiem.
Sercem tych urządzeń jest procesor MediaTek Helio G81 Extreme. Ma on zapewnić wystarczającą wydajność do przeglądania sieci i korzystania z aplikacji społecznościowych. Na froncie znajdziemy duży ekran FullHD+ o przekątnej 6,72 cala.
Dostępność i cena
Nowe smartfony Motoroli trafią do sprzedaży na wybranych rynkach w Europie. Polskie ceny zostaną ogłoszone nieco później, ale znamy już kwoty w euro.
Oto oficjalne ceny europejskie:
- Motorola Moto G77 5G będzie dostępna w cenie od 269 euro (1131 zł),
- Motorola Moto G67 5G będzie dostępna w cenie od 229 euro (962 zł),
- Motorola Moto G17 będzie dostępna w cenie od 189 euro (794 zł),
- Motorola Moto G17 Power będzie dostępna w cenie od 229 euro (962 zł).