Motorola wprowadza do Europy nowe smartfony. W Polsce też będą

Ekrany AMOLED i wojskowa wytrzymałość

Największe wrażenie robią modele Moto G77 5G i Moto G67 5G. Motorola postanowiła skończyć z kompromisami w kwestii wyświetlaczy. Oba smartfony dostały panele Extreme AMOLED o przekątnej 6,78 cala. To najjaśniejsze ekrany w historii tej serii. Obraz jest płynny dzięki odświeżaniu 120 Hz. Oglądanie filmów czy granie będzie na nich czystą przyjemnością.

Producent zadbał też o to, by telefon przetrwał trudy dnia codziennego. Nowe modele spełniają militarny standard MIL-STD-810H. Oznacza to zwiększoną odporność na upadki i skrajne temperatury. Ekran chroni solidne szkło Gorilla Glass 7i. Całość jest też odporna na kurz i zachlapania.

Aparaty z wyższej półki

Fotografia w średniej półce wchodzi na nowy poziom. W modelu Moto G77 5G znajdziemy główny aparat o rozdzielczości 108 Mpx. Oferuje on 3-krotny bezstratny zoom, co przyda się przy zdjęciach portretowych. Z kolei Moto G67 5G korzysta ze świetnej matrycy Sony LYTIA 600 o rozdzielczości 50 Mpx.

Oba telefony mają też aparat ultraszerokokątny 8 Mpix oraz 32-megapikselową kamerkę do selfie. Nad jakością zdjęć czuwają algorytmy sztucznej inteligencji Moto AI. Pomagają one uzyskać naturalną głębię i dobre kolory nawet przy słabym świetle.

Tanie modele z wielką energią

Dla osób szukających tańszych rozwiązań Motorola przygotowała modele Moto G17 i Moto G17 Power. Ten drugi to prawdziwy maratończyk. Wyposażono go w ogromną baterię 6000 mAh. Powinno to wystarczyć na długi czas pracy bez ładowarki. Standardowy model Moto G17 ma ogniwo 5200 mAh, co też jest dobrym wynikiem.

Sercem tych urządzeń jest procesor MediaTek Helio G81 Extreme. Ma on zapewnić wystarczającą wydajność do przeglądania sieci i korzystania z aplikacji społecznościowych. Na froncie znajdziemy duży ekran FullHD+ o przekątnej 6,72 cala.

Dostępność i cena

Nowe smartfony Motoroli trafią do sprzedaży na wybranych rynkach w Europie. Polskie ceny zostaną ogłoszone nieco później, ale znamy już kwoty w euro.

