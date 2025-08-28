Motoryzacja

Wyjątkowe Lamborghini. Powstanie tylko 29 egzemplarzy

Lamborghini Fenomeno ma szansę stać się jednym z najbardziej wyjątkowych samochodów na świecie. Nie tylko pod względem możliwości, ale też dlatego, że powstanie zaledwie 29 egzemplarzy.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:51
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Wyjątkowe Lamborghini. Powstanie tylko 29 egzemplarzy

Lamborghini Fenomeno to nie jest samochód sportowy. Takie określenie byłoby dla niego obraźliwe. To hipersamochód, który ma przełamywać bariery i bić rekordy. Pomóc mu w tym ma połączenie spalinowej V12 z elektrycznym wsparciem.

Dalsza część tekstu pod wideo
Wyjątkowe Lamborghini. Powstanie tylko 29 egzemplarzy

Lamborghini Fenomeno

Lamborghini Fenomeno wyposażony jest 6,5-litrowy silnik V12, który generuje 835 KM mocy. Do tego jest on wspierany przez trzy jednostki elektryczne, które w sumie wytwarzają 245 KM. W sumie daje to 1080 KM mocy. Przyspieszenie do 100 km/h ma zajmować zaledwie 2,4 sekundy. Natomiast 200 km/h mamy zobaczyć po 6,7 sekundach od ruszenia. Prędkość maksymalna przekracza 350 km.h.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Wideorejestrator BLOW Blackbox DVR F600
Wideorejestrator BLOW Blackbox DVR F600
-8.01 zł
112.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 104.98 zł
Wideorejestrator 70MAI Dash Cam A400 + Karta pamięci KINGSTON Endurance microSDXC 128GB
Wideorejestrator 70MAI Dash Cam A400 + Karta pamięci KINGSTON Endurance microSDXC 128GB
0 zł
453.95 zł - najniższa cena
Kup teraz 453.95 zł
Wideorejestrator NEOLINE Flash 2K Czarny
Wideorejestrator NEOLINE Flash 2K Czarny
0 zł
299 zł - najniższa cena
Kup teraz 299 zł
Advertisement
Wyjątkowe Lamborghini. Powstanie tylko 29 egzemplarzy

Samochód korzysta z 8-biegowej skrzyni DCT oraz napędu na cztery koła, który współpracuje z systemem torque vectoring. Uzupełnieniem jest technologia „6D”, w której komputer w czasie rzeczywistym analizuje wszystkie parametry, w tym przyspieszenie i przechylenia nadwozia, aby optymalnie rozdzielać moment obrotowy.

Wyjątkowe Lamborghini. Powstanie tylko 29 egzemplarzy

We wnętrzu auto wygląda niemal jak kokpit samolotu. Fotele wykonane są z włókna węglowego. Do tego dochodzą lekkie drzwi, elementy drukowane na drukarkach 3D, a także trzy cyfrowe ekrany. Cena? Nie jest znana, ale spokojnie można założyć, że to kilka milionów dolarów. Powstanie tylko 29 egzemplarzy. Wszystkie zostały już sprzedane. Każdy z nich ma być wyjątkowy. Lamborghini obiecuje, że żaden nie będzie miał takiego samego koloru i identycznego wnętrza.

Image
telepolis
lamborghini Lamborghini Fenomeno hipersamochód
Zródła zdjęć: Lamborghini
Źródła tekstu: Lamborghini