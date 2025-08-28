Wyjątkowe Lamborghini. Powstanie tylko 29 egzemplarzy

Lamborghini Fenomeno to nie jest samochód sportowy. Takie określenie byłoby dla niego obraźliwe. To hipersamochód, który ma przełamywać bariery i bić rekordy. Pomóc mu w tym ma połączenie spalinowej V12 z elektrycznym wsparciem.

Lamborghini Fenomeno

Lamborghini Fenomeno wyposażony jest 6,5-litrowy silnik V12, który generuje 835 KM mocy. Do tego jest on wspierany przez trzy jednostki elektryczne, które w sumie wytwarzają 245 KM. W sumie daje to 1080 KM mocy. Przyspieszenie do 100 km/h ma zajmować zaledwie 2,4 sekundy. Natomiast 200 km/h mamy zobaczyć po 6,7 sekundach od ruszenia. Prędkość maksymalna przekracza 350 km.h.

Samochód korzysta z 8-biegowej skrzyni DCT oraz napędu na cztery koła, który współpracuje z systemem torque vectoring. Uzupełnieniem jest technologia „6D”, w której komputer w czasie rzeczywistym analizuje wszystkie parametry, w tym przyspieszenie i przechylenia nadwozia, aby optymalnie rozdzielać moment obrotowy.