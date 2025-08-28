Wyjątkowe Lamborghini. Powstanie tylko 29 egzemplarzy
Lamborghini Fenomeno ma szansę stać się jednym z najbardziej wyjątkowych samochodów na świecie. Nie tylko pod względem możliwości, ale też dlatego, że powstanie zaledwie 29 egzemplarzy.
Lamborghini Fenomeno to nie jest samochód sportowy. Takie określenie byłoby dla niego obraźliwe. To hipersamochód, który ma przełamywać bariery i bić rekordy. Pomóc mu w tym ma połączenie spalinowej V12 z elektrycznym wsparciem.
Lamborghini Fenomeno
Lamborghini Fenomeno wyposażony jest 6,5-litrowy silnik V12, który generuje 835 KM mocy. Do tego jest on wspierany przez trzy jednostki elektryczne, które w sumie wytwarzają 245 KM. W sumie daje to 1080 KM mocy. Przyspieszenie do 100 km/h ma zajmować zaledwie 2,4 sekundy. Natomiast 200 km/h mamy zobaczyć po 6,7 sekundach od ruszenia. Prędkość maksymalna przekracza 350 km.h.
Samochód korzysta z 8-biegowej skrzyni DCT oraz napędu na cztery koła, który współpracuje z systemem torque vectoring. Uzupełnieniem jest technologia „6D”, w której komputer w czasie rzeczywistym analizuje wszystkie parametry, w tym przyspieszenie i przechylenia nadwozia, aby optymalnie rozdzielać moment obrotowy.
We wnętrzu auto wygląda niemal jak kokpit samolotu. Fotele wykonane są z włókna węglowego. Do tego dochodzą lekkie drzwi, elementy drukowane na drukarkach 3D, a także trzy cyfrowe ekrany. Cena? Nie jest znana, ale spokojnie można założyć, że to kilka milionów dolarów. Powstanie tylko 29 egzemplarzy. Wszystkie zostały już sprzedane. Każdy z nich ma być wyjątkowy. Lamborghini obiecuje, że żaden nie będzie miał takiego samego koloru i identycznego wnętrza.