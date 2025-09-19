To już dzisiaj. Opłaty wzrosły o 50 proc.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od dzisiaj (19 września) wzrosły opłaty za przegląd techniczny. Chociaż ceny wzrosły o 50 proc., to trudno mówić o dużej podwyżce. Branża domagała się jeszcze wyższych cen, ale na to nie zgodził się rząd.

Wyższa cena badania technicznego

Od 2004 roku obowiązywała cena 98 zł za przegląd auta. Pozostawała ona na niezmienionym poziomie i to pomimo rosnących pensji i wysokiej inflacji w ostatnich latach. Dlatego branża od dawna apelowała, aby kwotę podwyższyć, i to znacząco. Rząd w końcu się na to zdecydował, chociaż podwyżka de facto duża nie jest.

Nowe ceny za przegląd obowiązują od dzisiaj, czyli 19 września 2025 roku. Podwyżki wynoszą około 50 proc., co może wydawać się dużym wzrostem, ale tak naprawdę mówimy o kwocie rzędu 50 zł, którą wydajemy raz na rok.

Nowe ceny za badanie techniczne auta prezentują się następująco:

samochód osobowy - 149 zł

samochód osobowy z instalacją LPG - 245 zł

motocykl i ciągnik rolniczy - 94 zł

motorower - 76 zł

samochód ciężarowy i ciągnik samochodowy siodłowy o DMC od 3,5 do 16 ton - 234 zł

samochód ciężarowy i ciągnik samochodowy siodłowy o DMC powyżej 16 ton - 269 zł

przyczepa ciężarowa i specjalna o DMC do 3,5 tony - 119 zł