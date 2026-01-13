Polska liderem Europy. Mamy powody do dumy, ale to wciąż za mało

Policja podała wstępne statystyki na temat bezpieczeństwa na polskich drogach w 2025 roku. Możemy się cieszyć, bo jest coraz bezpieczniej. Pod tym względem jesteśmy wręcz na czele Europy.

Wypadki na polskich drogach

W 2025 roku doszło w Polsce do 21. tys. wypadków, czyli o 519 mniej niż rok wcześniej. Liczba ofiar śmiertelnych osiągnęła poziom 1651 osób. To o 245 mniej niż w 2024 roku. Natomiast poszkodowanych było 24 715. To poprawa tylko o 67 rok do roku.

Nie oznacza to, że w Polsce są najbezpieczniejsze drogi w Europie. Są kraje, w których dochodzi do mniejszej liczby wypadków. Natomiast w porównaniu do 2019 roku dokonaliśmy największej poprawy. Liczba wypadków zmalała w naszym kraju aż o 35 proc., gdzie średnia europejska wynosi zaledwie 12 proc.

Z kolei wciąż niepokojąca wyglądają statystyki dotyczące nietrzeźwych kierowców. W 2025 roku policja zatrzymała aż 95 262 osoby kierujące na tzw. podwójnym gazie. Rok wcześniej takich przypadków było 92 324, więc mowa o wzroście. Prawdopodobnie wynika on ze zwiększonej liczby kontroli, ponieważ było ich aż o 2 mln więcej. To tylko pokazuje, jak wielu kierowców wciąż może umykać organom ścigania.