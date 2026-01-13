Polska liderem Europy. Mamy powody do dumy, ale to wciąż za mało
Mamy powody do zadowolenia. Polska jest liderem Europy pod względem zmniejszania liczby wypadków na drogach. Nie oznacza to, że możemy spocząć na laurach.
Policja podała wstępne statystyki na temat bezpieczeństwa na polskich drogach w 2025 roku. Możemy się cieszyć, bo jest coraz bezpieczniej. Pod tym względem jesteśmy wręcz na czele Europy.
Wypadki na polskich drogach
W 2025 roku doszło w Polsce do 21. tys. wypadków, czyli o 519 mniej niż rok wcześniej. Liczba ofiar śmiertelnych osiągnęła poziom 1651 osób. To o 245 mniej niż w 2024 roku. Natomiast poszkodowanych było 24 715. To poprawa tylko o 67 rok do roku.
Nie oznacza to, że w Polsce są najbezpieczniejsze drogi w Europie. Są kraje, w których dochodzi do mniejszej liczby wypadków. Natomiast w porównaniu do 2019 roku dokonaliśmy największej poprawy. Liczba wypadków zmalała w naszym kraju aż o 35 proc., gdzie średnia europejska wynosi zaledwie 12 proc.
Z kolei wciąż niepokojąca wyglądają statystyki dotyczące nietrzeźwych kierowców. W 2025 roku policja zatrzymała aż 95 262 osoby kierujące na tzw. podwójnym gazie. Rok wcześniej takich przypadków było 92 324, więc mowa o wzroście. Prawdopodobnie wynika on ze zwiększonej liczby kontroli, ponieważ było ich aż o 2 mln więcej. To tylko pokazuje, jak wielu kierowców wciąż może umykać organom ścigania.
Warto przypomnieć, że celem Unii Europejskiej jest osiągnięcie do 2050 roku tzw. wizji zero. UE chciałaby, aby za 24 lata na europejskich drogach nie zginęła ani jedna osoba. Cel niezwykle ambitny, ale obawiam się, że trudny do zrealizowania.