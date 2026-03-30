Od dzisiaj zmiana w przepisach. Za to stracisz prawko na 3 miesiące

Policja przypomina, że od dzisiaj (30 marca) weszła w życie zmiana w przepisach ruchu drogowego. Za niektóre poczynania na drodze stracimy prawko na 3 miesiące.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:19
Na stronie internetowej policji pojawiło się przypomnienie o zmianie przepisów o ruchu drogowego, która weszła w życie w poniedziałek (30 marca). Funkcjonariusze zwracają uwagę przede wszystkim na dwa wykroczenia, za które od razu zatrzymają prawo jazdy aż na 3 miesiące.

Utrata prawka na 3 miesiące

Od dzisiaj (30 marca) obowiązują przepis, w ramach których policja zatrzyma prawo jazdy na 3 miesiące za następujące wykroczenia:

  • celowy poślizg kół, czyli tzw. drift
  • celową utratę styczności z nawierzchnią chociażby jednego z kół, czyli tzw. jazdę na jednym kole.

Policjanci nie będą stosować żadnej taryfy ulgowej wobec kierujących, którzy w sposób rażący naruszają przepisy i powodują zagrożenie bezpieczeństwa innych uczestników ruchu.

zapewnia policja.

Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach poprzez wyeliminowanie brawury i ryzykownych zachować. Regulacje zabraniają też organizowania zlotów motoryzacyjnych bez zezwolenia, uczestniczenia w nich czy udziału w nielegalnych wyścigach, także w charakterze widza.

Źródła zdjęć: FotoDax / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Policja.pl