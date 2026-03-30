Od dzisiaj zmiana w przepisach. Za to stracisz prawko na 3 miesiące

Na stronie internetowej policji pojawiło się przypomnienie o zmianie przepisów o ruchu drogowego, która weszła w życie w poniedziałek (30 marca). Funkcjonariusze zwracają uwagę przede wszystkim na dwa wykroczenia, za które od razu zatrzymają prawo jazdy aż na 3 miesiące.

Utrata prawka na 3 miesiące

Od dzisiaj (30 marca) obowiązują przepis, w ramach których policja zatrzyma prawo jazdy na 3 miesiące za następujące wykroczenia:

celowy poślizg kół, czyli tzw. drift

celową utratę styczności z nawierzchnią chociażby jednego z kół, czyli tzw. jazdę na jednym kole.

Policjanci nie będą stosować żadnej taryfy ulgowej wobec kierujących, którzy w sposób rażący naruszają przepisy i powodują zagrożenie bezpieczeństwa innych uczestników ruchu. zapewnia policja.