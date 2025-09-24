Litografia 1,4 nm coraz bliżej. Postępy idą lepiej niż zakładano

Tajwański gigant na rynku półprzewodników ujawnił szczegóły dotyczące następnego procesu technologicznego, informując, że prace nad węzłem A14 postępują szybciej niż zakładano. Jest to tym bardziej imponujące, że konkurencja wciąż skupia się na wyzwaniach związanych z litografią 2 nm. A w tym czasie TSMC chwali się tym co zobaczymy za kilka lat.

Dalsza część tekstu pod wideo

Masowa produkcja chipów planowana jest dopiero na 2028 rok

Według przekazanych informacji wczesne testy A14 osiągnęły zadowalające rezultaty w zakresie uzysku. Jakby tego było mało, układy wykonane w tej technologii maja zaoferować do 15% wyższe taktowanie przy tym samym zużyciu energii oraz do 30% poprawy efektywności energetycznej.

Sama gęstość układów ma się zwiększyć o około 20% w porównaniu do procesu TSMC N2. Takie podejście nie tylko pozwoli utrzymać tempo zgodne z prawem Moore’a, ale również umocni dominującą pozycję TSMC w branży.