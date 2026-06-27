Kosmiczne tankowanie nad Ziemią. NASA testuje przełomową technologię

Stacje paliw na orbicie

Aby dolecieć dalej w Układzie Słonecznym, statki kosmiczne będą potrzebowały uzupełniania paliwa jeszcze nad Ziemią. Pomysł zakłada stworzenie orbitalnych "stacji benzynowych", czyli magazynów paliwa krążących wokół naszej planety.

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Kluczowym elementem tej układanki jest tak zwany "cryocoupler". To specjalne złącze, które pozwala połączyć statek z magazynem paliwa i bezpiecznie przetłoczyć paliwo. Działa podobnie jak pistolet na stacji paliw, ale w ekstremalnych warunkach kosmosu.

Problem ekstremalnego zimna

Największym wyzwaniem jest temperatura. Paliwa takie jak ciekły wodór i ciekły tlen muszą być utrzymywane w ekstremalnie niskich temperaturach. Każda strata ciepła oznacza utratę paliwa i spadek wydajności.

Dlatego cryocoupler musi być bardzo szczelny i odporny na skurcze materiałów spowodowane zimnem. To coś, czego dotąd nie udało się jeszcze w pełni osiągnąć w warunkach orbitalnych.

Rakieta SLS na stanowisku startowym (źródło: Joel Kowsky/NASA)

Testy w NASA już trwają

NASA wraz z firmą L3Harris rozpoczęła intensywne testy tej technologii w ośrodku Marshalla. Inżynierowie sprawdzają, jak złącze radzi sobie z ciekłym azotem o temperaturze około -200°C. Testy obejmują wielokrotne łączenie i rozłączanie oraz różnice temperatur między elementami.

Równolegle sprawdzana jest odporność na błędy podczas dokowania. Specjalne stanowisko testowe symuluje sytuację, w której dwa statki nie są idealnie ustawione względem siebie. Cryocoupler musi działać poprawnie nawet przy niewielkich odchyleniach.

Automatyzacja zamiast spacerów kosmicznych

Nowe rozwiązanie ma działać w pełni automatycznie. Oznacza to, że astronauci nie będą musieli wychodzić w przestrzeń kosmiczną, by ręcznie podłączać przewody paliwowe. To znacząco zwiększa bezpieczeństwo i skraca czas operacji.

W przeciwieństwie do systemów używanych na Ziemi, na przykład przy rakiecie SLS, nowe złącza mogą być używane wielokrotnie i są przystosowane do pracy w próżni.

Wczesny etap, duże ambicje

Technologia jest dopiero na początku drogi. Obecne testy skupiają się na podstawowej funkcjonalności. W kolejnych etapach cryocouplery będą dostosowywane do konkretnych misji i dokładniej analizowane.