Pixel w pętli bez końca. Nowa aktualizacja Google potrafi uceglić smartfon

Bootloop po aktualizacji. Problem dotyczy wersji beta

Pierwsze sygnały pojawiły się na Reddicie, gdzie testerzy Androida 17 beta 4.1 zaczęli ostrzegać innych. Instalacja najnowszej aktualizacji Google Play System ma prowadzić do tak zwanego bootloopa. To sytuacja, w której urządzenie nie jest w stanie się uruchomić.

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Scenariusz wygląda podobnie u większości poszkodowanych. Telefon startuje, pokazuje ekran powitalny wersji beta, po czym resetuje się i cały proces zaczyna od nowa. System nigdy nie dochodzi do ekranu głównego.

Na razie skala problemu wydaje się ograniczona. To pojedyncze zgłoszenia, ale powtarzające się na różnych modelach.

Dotyczy wielu modeli Pixeli

Problem nie ogranicza się do jednego urządzenia. Zgłoszenia obejmują szeroką gamę Pixeli – od starszego Pixel 6 Pro po nowsze konstrukcje, w tym Pixela 10 Pro Fold. W większości przypadków jedynym skutecznym rozwiązaniem okazuje się reset do ustawień fabrycznych, co oznacza utratę danych.

Niektórzy użytkownicy próbowali obejść problem przez ręczne wgranie systemu przez ADB. W wybranych przypadkach to działa, ale cofnięcie wersji systemu bywa zablokowane.

Co ważne, nie każdy użytkownik doświadcza błędu. Są osoby, które zainstalowały aktualizację bez żadnych problemów. To sugeruje, że przyczyna może być bardziej złożona i zależna od konkretnej konfiguracji.

To nie pierwszy taki przypadek

Podobne problemy pojawiły się już wcześniej, między innymi po jednym z tegorocznych Feature Dropów. Wtedy również część Pixeli trafiała w bootloop, a reakcja Google była opóźniona.

Tym razem firma na razie nie odniosła się oficjalnie do sprawy. To o tyle istotne, że problem pojawia się kolejny raz przy aktualizacjach systemowych, nawet jeśli mówimy o wersji beta.

Jak uniknąć problemu?

Najbardziej narażeni są użytkownicy Androida 17 beta 4.1, którzy jeszcze nie przeszli na stabilną wersję systemu. W ich przypadku najlepszym rozwiązaniem jest po prostu wstrzymanie się z instalacją najnowszej aktualizacji Google Play System.