Apple znów poskąpi pamięci? iPhone 18 może mieć poważny problem z AI

Koniec marzeń o 12 GB RAM

Podczas czerwcowego WWDC dowiedzieliśmy się, w jakim kierunku zmierza rozwój oprogramowania firmy Apple. Wniosek jest prosty: bez dużej ilości pamięci operacyjnej smartfon zostaje w tyle. Złożone modele językowe wymagają wolnej przestrzeni, aby mogły działać lokalnie bezpośrednio na urządzeniu.

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Dlatego społeczność technologiczna z entuzjazmem przyjęła plotki o 12 GB RAM-u w bazowym iPhonie 18. Niestety, znany analityk Ming-Chi Kuo brutalnie sprowadził nas na ziemię. Z jego najnowszych raportów z łańcucha dostaw wynika, że standardowy iPhone 18 oraz model 18e otrzymają tylko 9 GB pamięci. To wprawdzie o 1 GB więcej niż w obecnej generacji, ale ten wynik wciąż leży poniżej optymalnego progu dla zaawansowanego AI.

Dziwna matematyka układu A20

Skąd wzięło się to nietypowe 9 GB? Kuo tłumaczy, że wynika to ze zmian w fizycznej architekturze procesora. Standardowy układ A20 będzie teraz korzystał z sześciu kości pamięci o pojemności 1,5 GB każda. W starszych modelach Apple'a stosowało zazwyczaj cztery kości po 2 GB.

Taki krok ma rzekomo zapewnić płynne działanie systemu operacyjnego przy codziennych zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją. Projekt tworzy jednak ogromną przepaść między tańszymi a droższymi smartfonami w ofercie producenta. Modele z wyższej półki – czyli iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max oraz planowany składany smartfon z układem A20 Pro – zachowają 12 GB RAM-u.

Co to oznacza dla systemu iOS 27?

Mniejsza ilość pamięci operacyjnej rodzi poważne pytania o wydajność tańszych modeli. Podstawowe funkcje, takie jak chociażby nowa Siri, działają bez problemu na 8 GB RAM-u w iPhonie 16. Problem zaczyna się jednak przy cięższych zadaniach. Zaawansowane funkcje AI przetwarzane lokalnie wymagają wspomnianych 12 GB pamięci, aby działać poprawnie.

Warto przypomnieć sobie sytuację z niedalekiej przeszłości. Bazowy iPhone 15 z 6 GB RAM-u nie otrzymał wsparcia dla Apple Intelligence właśnie z powodu braku pamięci. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że urządzenia z 9 GB RAM na pokładzie zostaną odcięte od najlepszych nowości w nadchodzącym systemie iOS 27.

Apple może tłumaczyć tę decyzję problemami w produkcji lub chęcią utrzymania niskich kosztów w modelach podstawowych. Jednak wypuszczenie tańszego telefonu, który od razu na starcie traci ważne funkcje oprogramowania, to bardzo ryzykowna zagrywka. Klienci mogą po prostu nie przełknąć takich kompromisów, zwłaszcza teraz, gdy ceny elektroniki użytkowej nieustannie idą w górę.