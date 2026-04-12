Gwiezdne Wojny w rzeczywistości. NASA używa silników z TIE Fighterów

Gwiezdne Wojny od lat inspirują fanów science-fiction na całym świecie. Okazuje się, że kultowe technologie z filmów mają swoje odzwierciedlenie w prawdziwych badaniach prowadzonych przez NASA.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 12 KWI 2026
Gwiezdne Wojny w rzeczywistości. NASA używa silników z TIE Fighterów

Napęd jonowy to nie tylko fikcja

TIE Fighter to jeden z najbardziej rozpoznawalnych statków w galaktyce George’a Lucasa. Jego nazwa nie jest przypadkowa i stanowi akronim od Twin Ion Engines, czyli podwójnych silników jonowych. Choć w filmach technologia ta pozwala na widowiskowe pościgi, jej pierwowzór istnieje naprawdę i jest wykorzystywany w misjach kosmicznych.

NASA rozwijała napęd jonowy już w latach 90. ubiegłego wieku. Najbardziej znanym przykładem jego użycia jest sonda Dawn, która badała pas planetoid. Silniki te działają poprzez oddziaływanie energii elektrycznej na paliwo, którym zazwyczaj jest ksenon. Pozwala to uzyskać ogromną wydajność przy zachowaniu niewielkich rozmiarów jednostki napędowej.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop ACER TravelMate X4 14 AI TMX414-51-TCO 14" IPS Ultra 5-228V 32GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional
Laptop ACER TravelMate X4 14 AI TMX414-51-TCO 14" IPS Ultra 5-228V 32GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional
0 zł
4849.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4849.99 zł
Laptop LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP 16" IPS R5-7535HS 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional
Laptop LENOVO ThinkBook 16 G7 ARP 16" IPS R5-7535HS 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional
0 zł
4013.05 zł - najniższa cena
Kup teraz 4013.05 zł
Laptop APPLE MacBook Air 2025 13.6" Retina M4 24GB RAM 512GB SSD macOS Srebrny
Laptop APPLE MacBook Air 2025 13.6" Retina M4 24GB RAM 512GB SSD macOS Srebrny
-360 zł
5859 zł - najniższa cena
Kup teraz 5499 zł
Advertisement

Błękitny blask w głębokim kosmosie

Fani sagi z pewnością kojarzą charakterystyczną niebieską smugę, jaką zostawiają za sobą maszyny Imperium. W rzeczywistości silniki jonowe NASA generują bardzo podobne światło podczas pracy. Jest to efekt procesu jonizacji gazu szlachetnego. Choć ziemskie sondy nie poruszają się jeszcze tak szybko jak filmowe myśliwce, ich sprawność pozwala na pokonywanie ogromnych dystansów w przestrzeni międzyplanetarnej.

Naukowcy pracują także nad innymi koncepcjami znanymi z ekranu. W 2021 roku astrofizycy z Uniwersytetu w Getyndze opublikowali badania dotyczące podróży z prędkością światła. Według ich teorii takie loty mogłyby stać się realne dzięki wykorzystaniu energii próżni. Na razie są to jedynie rozważania teoretyczne, ale pokazują one, jak blisko siebie leżą wizje filmowców i nowoczesna fizyka.

Apple MacBook Pro M5/16GB/512/Mac OS Gwiezdna Czerń 10R GPU
7499,00 zł
6%
7999.00
Dell 16 Premium Ultra 7-255H/32GB/1TB/Win11P RTX5060
12799,00 zł
9%
13999.00
nowe technologie NASA lot w kosmos silnik jonowy TIE Fighter
Źródła zdjęć: Delpixel / Shutterstock.com
Źródła tekstu: BGR