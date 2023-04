Więcej niż jedna baza na Księżycu? NASA nie wyklucza takiej opcji

NASA ma ambitne plany dotyczące Księżyca. Nie chodzi już tylko o umieszczeniu człowieka na powierzchni Srebrnego Globu lub nawet stworzenie tam specjalnego habitatu. W planach jest już cała sieć baz.

Pod koniec zeszłego roku udało się z powodzeniem zrealizować pierwszą fazę misji Artemis, która zakładała bezzałogowy lot na orbitę Księżyca. Powoli zbliżamy się do Artemis II, która powtórzy ten manewr, lecz tym razem z ludzką załogą na pokładzie. Nadal jesteśmy jednak względnie daleko od wysłania człowieka na Księżyc. Nie przeszkadza to jednak agencji w snuciu ambitnych planów.

Nawet kilka baz na Księżycu. Ambitne plany NASA

Już w 2025 roku człowiek po ponad 50 latach ponownie może stanąć na Księżycu. Jednak plany NASA sięgają o wiele dalej i obejmują budowanie tam bazy, do której stale mogliby podróżować astronauci, jak dotychczas do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jak przekazał Jim Free, zastępca administratora NASA do spraw rozwoju systemów eksploracyjnych, w przyszłości może powstać wiele baz na Księżycu w ramach programu Artemis. Co sugeruje, że plany zmieniły się od 2020 roku. Wtedy mówiono konkretnie o jednym habitacie.

Jako główny powód podaje tutaj trudności w dotarciu do tego samego miejsca. Jeżeli z jakiejś przyczyny nie uda się rakiecie wystartować w planowanym oknie, to następna okazja do jej wystrzelenia może się pojawić dopiero za miesiąc. W związku z tym wygodniej byłoby mieć kilka miejsc, do których astronauci mogliby dotrzeć.

Zatem, zamiast tworzyć jeden habitat, NASA może zdecydować się na wybudowanie infrastruktury składającej się z kilku mniejszych baz księżycowych. W tym celu agencja wykorzystałaby swoich partnerów w postaci Europejskiej, Kanadyjskiej i Japońskiej agencji kosmicznej, które miałyby pomóc w tworzeniu elementów przyszłych baz. Jim Free zaznaczył, że nawet jeżeli NASA zdecyduje się na takie podejście, to dodatkowe bazy nie zostaną wybudowane w ciągu najbliższych lat.

Zobacz: Pierwszy lot Starship. Znamy datę kolejnej próby startu

Zobacz: Sensacja na Marsie. Znaleziono szkielet smoka

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NASA

Źródło tekstu: Space.com