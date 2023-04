Sensacja na Marsie. Znaleziono szkielet smoka

Łazik Curiosity NASA ostatnio mógł odkryć najdziwniejszą jak dotąd formację skalną. 1 kwietnia, czyli marsjańskiego dnia Sol 3786, łazik wykonał niesamowite zdjęcia skały, która od razu skojarzyła się obserwatorom ze szkieletem smoka.

Curiosity pomyślnie wylądował w kraterze Gale na Marsie 6 sierpnia 2012 roku. Od czasu znalezienie się na powierzchni Czerwonej Planety dokonał wielu odkryć, takich jak znalezienie pozostałości po wodzie na Marsie, czy odkrycie związków organicznych, które są niezbędne do powstania życia. Wykonał też już ponad milion zdjęć.

Chociaż jego coraz bardziej pogarszający się stan i wysłanie na planetę znacznie bardziej zaawansowanego łazika Perseverance sprawiły, że okres wielkości Curiosity ma już za sobą, nadal przynosi on niespodziewane odkrycia. Robot przebywający na planecie od 11 lat pobudził właśnie wyobraźnię ludzi, ukazując niesamowitą formację skalną.

In 20 years of studying Mars, that's the most bizarre rock I have ever seen. I cannot wait to have a microscopic image of this one...It is part of a Gigapan of Gale crater that you can see here: https://t.co/LxljtDHyIl pic.twitter.com/wHhn1ckqjL