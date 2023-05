Katastrofa na Księżycu. Nowe zdjęcia ujawniają szczegóły

Orbiter NASA wykonał zdjęcia Księżyca, na których znajduje się rozbity w kwietniu prywatny japoński lądownik. Fotografie są dowodami na katastrofę, jaka rozegrała się na Srebrnym Globie.

Bezzałogowa misja księżycowa iSpace wystartowała w grudniu 2022 roku. Lądownik Hakuto-R, będący częścią wyprawy na Księżyc, przewoził łazik Rashid należący do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W marcu wszedł on na orbitę satelity, po czym zaczęła się procedura przygotowania do ostatniego etapu, czyli powolnego opadania na powierzchnię.

Proba lądowania miała miejsce 25 kwietnia. Planowano ulokować Hakuto-R na kraterze Atlas na północnej półkuli. Łączność z lądownikiem została jednak zerwana na wysokości 90 metrów, chwilę przed znalezieniem się na Księżycu. Zespół iSpace potwierdził, że misja nie powiodła się i lądownik rozbił się w trakcie wykonywania manewrów zmniejszania prędkości na skutek anomalii.

Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) NASA zaprezentował właśnie zdjęcia z miejsca katastrofy. 26 kwietnia orbiter księżycowy wykonał 10 fotografii przestrzeni, na której planowane było lądowanie Hakuto-R. Obrazy zrobione zostały przez użyciu kamer wąskokątnych (NAC), umieszczonych na LRO i obejmowały obszar o wymiarach 40 na 45 km.

Po otrzymaniu zdjęć z terenu Morza Zimna, zespół badawczy Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) natychmiast zaczął sprawdzać, czy nie widać na nich szczątków lądownika. W wyniku analiz dzisiejszego dnia zaprezentowano dowody na znajdowanie się na tym terenie co najmniej czterech fragmentów korpusu Hakuto-R. W wyniku zderzenia powstały także zauważalne zmiany na powierzchni ciała niebieskiego.

Teraz naukowcy zamierzają ponownie zobrazować wyznaczony teren i przyjrzeć się mu w różnych warunkach atmosferycznych i innym oświetleniu, by potwierdzić z całkowitą pewnością, że są to szczątki właśnie japońskiego lądownika. Zauważone elementy znajdują się na terenie o współrzędnych 7,581 stopni szerokości geograficznej północnej i 44,094 stopni długości geograficznej wschodniej.

