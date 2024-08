EagleEye już obserwuje Ziemię. To największy polski satelita

16 sierpnia największy w historii Polski satelita – EagleEye – został wyniesiony z kalifornijskiej bazy Vandenberg za pośrednictwem rakiety Falcon 9 od SpaceX, we współpracy z operatorem Exolaunch.

Oko Orła już zerka — z wysokości około 510 km

Kluczowy kamień milowy misji, jakim było nawiązanie łączności z satelitą, zakończył się sukcesem. W najbliższym czasie zespół Creotech Instruments skoncentruje się na testach i kalibracji podzespołów satelity w rzeczywistych warunkach kosmicznych. Będzie to istotny etap, który pozwoli na pełne uruchomienie wszystkich funkcji satelity oraz przygotowanie go do realizacji zadań operacyjnych.



Pierwsze zdjęcie z kamery technicznej po otworzeniu satelity

W fazie pełnej operacyjności satelity uruchomiony zostanie instrument firmy Scanway – teleskop optyczny, którego zadaniem będzie obserwacja Ziemi w paśmie widzialnym i bliskiej podczerwieni.

Jeden ważący więcej niż wszystkie do tej pory razem wzięte

EagleEye to największy i zarazem najbardziej zaawansowany w historii naszego kraju mikrosatelita, zbudowany przez Creotech Instruments, przy zaangażowaniu rodzimych firm. Jego masa wynosi ok. 55 kg, co odpowiada łącznej masie wszystkich polskich satelitów, które powstały od początku naszego udziału w eksploracji kosmosu.

Całkowity koszt realizacji projektu opiewał na prawie 45 mln zł. Dofinansowanie przekroczyło 27 mln zł.

Zobacz: Polacy i SpaceX wysyłają dziś w kosmos Oko Orła. Oglądaj na żywo

Zobacz: Polecieli w kosmos na 8 dni. Mogą utknąć tam do 2025 roku

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Creotech Instruments

Źródło tekstu: Creotech Instruments, oprac. wł