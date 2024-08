Polacy i SpaceX wysyłają dziś w kosmos Oko Sowy. Oglądaj na żywo

2024 rok przejdzie do historii polskich misji kosmicznych. Krótko po ogłoszeniu daty misji kosmicznej drugiego Polaka w historii naszego kraju, który poleci w kosmos, możemy znów świętować. Tym razem powody do radości da nam największy polski satelita, który dziś trafi poza Ziemię.

20:19 – lepiej zanotujcie tę godzinę w dzisiejszym kalendarzu i nie zapomnijcie o przypomnieniach. To właśnie wtedy nastąpi bowiem start należącej do SpaceX rakiety Falcon-9, która wzniesie przestrzeń kosmiczną polskiego satelitę EagleEye z bazy Vandenberg w Kalifornii, w ramach misji Transporter-11. Jeśli chodzi o samo “Sowie Oko”, to jest ono dziełem firmy Creotech Instruments S.A. z Warszawy.

Rekordowy satelita

Kolejna ważna godzina dla tej misji to 21:38. To właśnie wtedy ma nastąpić do separacji polskiego satelity.

Dla mnie osobiście będzie to wydarzenie bardzo specjalne. 12 lat temu, gdy powstawał Creotech Instruments S.A. zapowiedzieliśmy, że firma za cel obrała sobie uzyskanie zdolności do projektowania i produkcji w pełni polskich satelitów. Wtedy nikt w to nie wierzył. A teraz, po wybudowaniu laboratoriów, zaplecza produkcyjnego, a przede wszystkim przyciągnięciu do Creotech doskonałych ludzi, na których barkach spoczęła misja budowy EagleEye, jesteśmy gotowi. EagleEye to największy i zarazem najbardziej zaawansowany w historii naszego kraju mikrosatelita, zbudowany przez Creotech Instruments, przy zaangażowaniu rodzimych firm. Jego waga wynosi ok. 55 kg, co odpowiada łącznej masie wszystkich polskich satelitów, które powstały od początku naszego udziału w eksploracji kosmosu. To przełomowy projekt dla całego polskiego sektora kosmicznego i równocześnie istotny krok w rozwoju narodowych kompetencji w zakresie projektowania, budowy, integracji oraz wynoszenia małych satelitów.

– mówi Grzegorz Brona, prezes zarządu Creotech Instruments SA.

Jak informuje firma, EagleEye jest oparty na autorskiej platformie HyperSat, która już teraz stanowi kluczowy element szeregu projektów na szczeblu krajowym i europejskim. Satelita został wyposażony w teleskop optyczny polskiej firmy Scanway, który umożliwia wykonywanie zdjęć powierzchni Ziemi w pasmach widzialnym (VIS) i bliskiej podczerwieni (NIR) oraz komputer instrumentu opracowany przez Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Misja rozpocznie się od umieszczenia EagleEye na orbicie ok. 510 km, skąd nastąpi manewr zejścia satelity na bardzo niską orbitę (VLEO – ang. Very Low Earth Orbit) o wysokości ok. 350 km z wykorzystaniem silnika jonowego. Tam też nastąpi sprawdzenie możliwości jego operowania i obrazowania Ziemi. Inżynierowie Creotech Instruments będą nadzorować całą misję z Mission Operations Center, które mieści się w siedzibie Spółki w Warszawie.

Transmisję online można oglądać w wideo poniżej. Start zaplanowano około 19:30.

