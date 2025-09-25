Asteroida 2024 YR4 stanowi zagrożenie. Naukowcy rozważają użycie bomby atomowej

Na szczęście wedle najnowszych obserwacji ryzyko uderzenia w naszą planetę jest stosunkowo niewielkie. To o tyle dobra wiadomość, że ten 55-metrowy olbrzym byłby w stanie zniszczyć duże miasto swoim uderzeniem i wywołać lokalną katastrofę na znacznym obszarze. A przy uderzeniu w ocean wywołałby potężną falę, która zagrażałaby licznym miastom, a nawet wyspom. Problem w tym, że wciąż nie jesteśmy bezpieczni, nawet jeśli nie uderzy ona bezpośrednio w Ziemię.

Asteroida 2024 YR4 leci na Księżyc

Co więcej, według obliczeń szanse na to, że uderzy w naszego naturalnego satelitę, są niezwykle wysokie, bo wynoszą aż 4%. Uderzenie tej asteroidy w Księżyc byłoby istną tragedią. A to dlatego, że w przestrzeń kosmiczną wyrzucone zostałyby skały księżycowe i to w gigantycznej ilości, a spora część z nich trafiłaby na niską orbitę ziemską.