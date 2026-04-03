Astronauci Artemis II mają problem. Oprogramowanie Microsoftu uległo awarii

Do tej pory pojawił się dwa. Pierwszym była awaria toalety, której wentylator nie chciał zasysać tego, co zassać powinien, a co w warunkach mikrograwitacji samo nie spłynie rurami. Na szczęście stosunkowo szybko udało się rozwiązać ten problem i kwestia potrzeb fizjologicznych została rozwiązana. Drugi problem jednak nie został rozwiązany w pełni i wywołał konsternację nawet u inżynierów NASA.

Microsoft Outlook z iście kosmicznymi problemami w kosmosie

Astronauci dostali liczne sposoby na komunikację z Ziemią. Jednym z nich jest poczta elektroniczna realizowana przez aplikację Outlook. Problem w tym, że właśnie ta metoda... zawiodła. Po uruchomieniu komputera pokładowego aktywne były dwie instancje Outlooka, co już samo w sobie budziło wątpliwości astronautów.

Jednak o wiele większym problemem okazało się to, że żadna z nich nie działała. Zgłoszenie to padło podczas transmisji na żywo z rozmowy astronautów z kontrolą misji. Jeden z kontrolerów powiedział nawet:

Przykro mi, że wysłaliśmy te dusze na Księżyc, a oni korzystają z Outlooka.

Ostatecznie problem udało się rozwiązać po godzinie... tak jakby. Otóż astronauci mogą już korzystać z poczty e-mail, chociaż aplikacja uparcie twierdzi, że znajduje się w trybie offline.