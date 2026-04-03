Astronauci Artemis II mają problem. Oprogramowanie Microsoftu uległo awarii

Misja Artemis II to powrót ludzkości na Księżyc. I chociaż jej załoga nie postawi stopy na Srebrnym Globie, to okrąży naszego satelitę. Jednak wcześniej musi się mierzyć z kosmicznymi problemami.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
03 KWI 2026
Astronauci Artemis II mają problem. Oprogramowanie Microsoftu uległo awarii

Do tej pory pojawił się dwa. Pierwszym była awaria toalety, której wentylator nie chciał zasysać tego, co zassać powinien, a co w warunkach mikrograwitacji samo nie spłynie rurami. Na szczęście stosunkowo szybko udało się rozwiązać ten problem i kwestia potrzeb fizjologicznych została rozwiązana. Drugi problem jednak nie został rozwiązany w pełni i wywołał konsternację nawet u inżynierów NASA.

Windows 11 Dopóki nie lecicie w kosmos, to powinno być dobrze

Microsoft Outlook z iście kosmicznymi problemami w kosmosie

Astronauci dostali liczne sposoby na komunikację z Ziemią. Jednym z nich jest poczta elektroniczna realizowana przez aplikację Outlook. Problem w tym, że właśnie ta metoda... zawiodła. Po uruchomieniu komputera pokładowego aktywne były dwie instancje Outlooka, co już samo w sobie budziło wątpliwości astronautów. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Program MICROSOFT Windows 11 Pro BOX USB
Program MICROSOFT Windows 11 Pro BOX USB
0 zł
959 zł - najniższa cena
Kup teraz 959 zł
Program MICROSOFT Windows 11 Home BOX USB
Program MICROSOFT Windows 11 Home BOX USB
0 zł
548 zł - najniższa cena
Kup teraz 548 zł
Program MICROSOFT Windows 11 Pro OEM DVD
Program MICROSOFT Windows 11 Pro OEM DVD
0 zł
645 zł - najniższa cena
Kup teraz 645 zł
Jednak o wiele większym problemem okazało się to, że żadna z nich nie działała. Zgłoszenie to padło podczas transmisji na żywo z rozmowy astronautów z kontrolą misji. Jeden z kontrolerów powiedział nawet:

Przykro mi, że wysłaliśmy te dusze na Księżyc, a oni korzystają z Outlooka.

Ostatecznie problem udało się rozwiązać po godzinie... tak jakby. Otóż astronauci mogą już korzystać z poczty e-mail, chociaż aplikacja uparcie twierdzi, że znajduje się w trybie offline. 

Windows 11 Dopóki nie lecicie w kosmos, to powinno być dobrze

I chociaż wybór Outlooka do tak poważnej misji może budzić pewne wątpliwości, to jest to jeden z elementów standardowego oprogramowania podczas misji kosmicznych, które zostało zaprojektowane do współpracy ze sprzętem o wysokiej odporności na promieniowanie kosmiczne. I raczej spełniło swoje zadanie, ponieważ to nie promieniowanie odpowiada za błędy, a najprawdopodobniej sam Microsoft. 

Źródła zdjęć: NASA
Źródła tekstu: Tomshardware