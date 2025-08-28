Koniec abonamentu RTV. Padła konkretna data

Rząd ma jasny plan. Do końca roku chce uchwalić ustawę medialną, która zakłada między innymi likwidację abonamentu radiowo-telewizyjnego — informuje Fakt. Jednak są dwa problemy. Pierwszy jest ewentualne weto prezydenta. Drugim źródło finansowania mediów publicznych.

Abonament RTV do likwidacji

O likwidacji abonamentu RTV mówi się od dawna. Jest z nim kilka problemów. Dla wielu jest to relikt przeszłości, który nie przystaje do dzisiejszych standardów, gdzie coraz mniej osób korzysta z telewizji jako takiej. Poza tym płaci go niewiele osób, które powinny to robić, a wpływy z roku na rok spadają. Jeszcze w 2005 roku wynosiły one 900 mln zł, a w 2024 roku już tylko 620 mln.

Dlatego też rząd chce się abonamentu pozbyć. Pomysły były dwa — opłata audiowizualna, pobierana od każdego wraz z rocznym rozliczeniem podatków albo finansowanie z budżetu państwa. Ostatecznie wybór padł na to drugie rozwiązanie. Problem w tym, że Minister Finansów ma trudny orzech do zgryzienia. Na media publiczne potrzeba około 3,7 mld zł rocznie, co stanowi około 0,09 PKB. To ogromna kwota, którą trudno znaleźć w budżecie.