Makabryczne odkrycie w Katowicach. Nieludzka przesyłka w "paczkomacie"
Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w dzielnicy Brynów w Katowicach. W jednym z automatów paczkowych znaleziono kota. Zwierzę nie przeżyło.
Katowicka policja, na swoim oficjalnym profilu na Facebooku, opisała bardzo nietypową i niestety niezbyt przyjemną sytuację. Funkcjonariusze otrzymali 10 września zgłoszenie od jednego z mieszkańców na temat martwego kota w jednym z automatów paczkowych.
Kot w automacie paczkowym
Nie wiadomo, czy ktoś zamknął tam zwierzę celowo, czy może w jakiś sposób samo dostało się ono do skrytki. To będzie wyjaśniane w toku postępowania. To aktualnie prowadzone jest w kierunku znęcania się nad zwierzętami. Policja poinformowała, że zostanie przeprowadzona sekcja zwłok kota.
Sprawą zajęli się katowiccy policjanci, a w toku dalszych czynności o zdarzeniu została powiadomiona również prokuratura. Aktualnie funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia, w szczególności to, czy zwierzę mogło znaleźć się w skrytce, wchodząc do niej samodzielnie, a następnie z różnych przyczyn mogło dojść do zamknięcia drzwi skrytki, czy też umieszczenie zwierzęcia w skrytce było wynikiem celowego działania osoby lub osób.
Przy okazji funkcjonariusze proszą wszystkie osoby, które są w stanie wskazać okoliczności zdarzenia, o kontakt z Policją w Katowicach. Nie wiadomo, czy automat paczkowy był Paczkomatem InPostu, czy innym "paczkomatem".