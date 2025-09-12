Makabryczne odkrycie w Katowicach. Nieludzka przesyłka w "paczkomacie"

Katowicka policja, na swoim oficjalnym profilu na Facebooku, opisała bardzo nietypową i niestety niezbyt przyjemną sytuację. Funkcjonariusze otrzymali 10 września zgłoszenie od jednego z mieszkańców na temat martwego kota w jednym z automatów paczkowych.

Kot w automacie paczkowym

Nie wiadomo, czy ktoś zamknął tam zwierzę celowo, czy może w jakiś sposób samo dostało się ono do skrytki. To będzie wyjaśniane w toku postępowania. To aktualnie prowadzone jest w kierunku znęcania się nad zwierzętami. Policja poinformowała, że zostanie przeprowadzona sekcja zwłok kota.

Sprawą zajęli się katowiccy policjanci, a w toku dalszych czynności o zdarzeniu została powiadomiona również prokuratura. Aktualnie funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia, w szczególności to, czy zwierzę mogło znaleźć się w skrytce, wchodząc do niej samodzielnie, a następnie z różnych przyczyn mogło dojść do zamknięcia drzwi skrytki, czy też umieszczenie zwierzęcia w skrytce było wynikiem celowego działania osoby lub osób. napisała katowicka policja.