Tech

Chińczycy przejęli iRobot i uratowali twórcę Roomby

Producent popularnych robotów sprzątających oficjalnie zmienił właściciela. Firma iRobot zakończyła proces restrukturyzacji i stała się własnością chińskiego partnera. To koniec problemów finansowych amerykańskiego giganta.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:41
0
Koniec bankructwa i nowy start

iRobot Corporation poinformował o sfinalizowaniu strategicznej transakcji. Nowym właścicielem wszystkich udziałów spółki zostały podmioty powiązane z Shenzhen Picea Robotics. Zamknięcie umowy nastąpiło 23 stycznia 2026 roku. Oznacza to pomyślne wyjście z procedury sądowej restrukturyzacji Chapter 11. Firma odzyskała stabilność finansową.

Dalsza część tekstu pod wideo

Picea była strategicznym partnerem firmy iRobot od 2023 roku. Pełniła rolę głównego producenta kontraktowego. Chińska spółka zapewniła też niezbędne środki podczas procesu naprawczego. Wsparcie to pozwoliło utrzymać ciągłość działania i obsługę klientów w trudnym okresie.

Dane użytkowników pod specjalnym nadzorem

Zmiana właściciela na podmiot z Chin często rodzi pytania o prywatność. Amerykanie wdrożyli w związku z tym rygorystyczne zabezpieczenia. Powstała odrębna spółka zależna o nazwie iRobot Safe Corporation. Jej zadaniem jest wyłączna ochrona informacji o klientach oraz urządzeniach podłączonych do sieci.

Struktura ta ma zapewnić wyraźny rozdział między zagranicznym właścicielem a danymi użytkowników. Zarząd iRobot Safe składa się z obywateli USA. Firma powołała też niezależnego inspektora bezpieczeństwa. Mechanizmy te mają zagwarantować organom regulacyjnym pełną przejrzystość działań. Ochrona obejmuje konsumentów na całym świecie, w tym w Polsce.

Amerykańska siedziba i dalszy rozwój

Mimo przejęcia, iRobot pozostaje firmą amerykańską. Siedziba główna nadal mieści się w Bedford w stanie Massachusetts. W Stanach Zjednoczonych pozostają też kluczowe działy inżynierii, rozwoju produktów i marketingu. Producent stał się spółką prywatną i zniknął z giełdy.

Gary Cohen utrzymał stanowisko dyrektora generalnego. Szef firmy zapowiada koncentrację na dostarczaniu niezawodnych produktów. Stabilna sytuacja finansowa pozwoli na nowe inwestycje w robotykę domową. Priorytetem pozostaje innowacja przy jednoczesnym zachowaniu surowych norm bezpieczeństwa danych.

iRobot Roomba smart home roboty sprzątające Shenzhen PICEA Robotics Santrum Hong Kong Picea iRobot restrukturyzacja iRobot przejęcie
Zródła zdjęć: iRobot
Źródła tekstu: iRobot