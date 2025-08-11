Tech

Szukasz pracy? Będzie trudniej ją znaleźć. Wszyscy stawiają na AI

Czekają nas zwolnienia i dla wielu osób konieczne będzie przekwalifikowanie się. Zwłaszcza w przypadku prostych, powtarzalnych czynności.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 11 SIE 2025
4
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Szukasz pracy? Będzie trudniej ją znaleźć. Wszyscy stawiają na AI

Giganci technologiczni coraz intensywniej walczą o pozycję liderów w dziedzinie sztucznej inteligencji i wprowadzają daleko idące zmiany w swoich strukturach. Nie dotyczy to jedynie kilku firm, lecz stanowi szeroką tendencję w branży, w której największe podmioty restrukturyzują się i przekierowują zasoby na inicjatywy związane z AI.

Dalsza część tekstu pod wideo

41% pracodawców planuje redukcję zatrudnienia

Według doniesień, takie firmy jak Intel, IBM i Google wstrzymują tworzenie nowych stanowisk, które w ciągu najbliższych pięciu lat mają zostać przejęte przez inteligentną automatyzację. A to dopiero początek zmian.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Komputer ACER Revo Box RB102-14U5U Ultra 5-125U 16GB RAM 512GB SSD Wi-Fi
Komputer ACER Revo Box RB102-14U5U Ultra 5-125U 16GB RAM 512GB SSD Wi-Fi
-100 zł
2599 zł - najniższa cena
Kup teraz 2499 zł
Komputer GMKTEC K6 R7-7840HS 16GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer GMKTEC K6 R7-7840HS 16GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
2270.86 zł - najniższa cena
Kup teraz 2270.86 zł
Komputer MSI Cubi N ADL-001BEU-RD Pentium N200 16GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Home
Komputer MSI Cubi N ADL-001BEU-RD Pentium N200 16GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Home
0 zł
1749.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1749.99 zł
Advertisement

Chociaż żaden z tych podmiotów nie mówi tego wprost, to doniesienia te wpisują się w szerszy trend obserwowany w branży - przesuwania zasobów, zmiany strategii zatrudnienia i reorganizacji priorytetów. Chodzi tu o znacznie więcej niż proste zmniejszanie liczby pracowników.

Celem jest nie tylko zastępowanie pracowników, lecz także wytyczanie ścieżek rozwoju napędzanego przez sztuczną inteligencję. Prezes IBM, Arvind Krishna, ostrzegał, że w ciągu najbliższych lat nawet 30% stanowisk związanych z obsługą zaplecza firmy może zniknąć. Raport Światowego Forum Ekonomicznego przewiduje, że 41% pracodawców na świecie planuje redukcję zatrudnienia z powodu dezaktualizacji części ról przez AI.

W obliczu szybkich zmian związanych z automatyzacją szczególnie zagrożone są powtarzalne zajęcia, natomiast rosną potrzeby w obszarach rozwoju AI i planowania strategicznego. Otwiera to nowe możliwości dla osób gotowych dostosować się do nowych realiów, ale jednocześnie zamyka drzwi przed tymi, którzy nie zdecydują się na zmianę.

Image
telepolis
AI Google IBM Intel praca sztuczna inteligencja zatrudnienie
Zródła zdjęć: Shutterstock / Yarrrrrbright
Źródła tekstu: Fortune, Wccftech, oprac. własne