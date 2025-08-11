Szukasz pracy? Będzie trudniej ją znaleźć. Wszyscy stawiają na AI

Giganci technologiczni coraz intensywniej walczą o pozycję liderów w dziedzinie sztucznej inteligencji i wprowadzają daleko idące zmiany w swoich strukturach. Nie dotyczy to jedynie kilku firm, lecz stanowi szeroką tendencję w branży, w której największe podmioty restrukturyzują się i przekierowują zasoby na inicjatywy związane z AI.

41% pracodawców planuje redukcję zatrudnienia

Według doniesień, takie firmy jak Intel, IBM i Google wstrzymują tworzenie nowych stanowisk, które w ciągu najbliższych pięciu lat mają zostać przejęte przez inteligentną automatyzację. A to dopiero początek zmian.

Chociaż żaden z tych podmiotów nie mówi tego wprost, to doniesienia te wpisują się w szerszy trend obserwowany w branży - przesuwania zasobów, zmiany strategii zatrudnienia i reorganizacji priorytetów. Chodzi tu o znacznie więcej niż proste zmniejszanie liczby pracowników.

Celem jest nie tylko zastępowanie pracowników, lecz także wytyczanie ścieżek rozwoju napędzanego przez sztuczną inteligencję. Prezes IBM, Arvind Krishna, ostrzegał, że w ciągu najbliższych lat nawet 30% stanowisk związanych z obsługą zaplecza firmy może zniknąć. Raport Światowego Forum Ekonomicznego przewiduje, że 41% pracodawców na świecie planuje redukcję zatrudnienia z powodu dezaktualizacji części ról przez AI.