Intel stracił kolejnego specjalistę. Przeszedł on do AMD

Inżynierowie amerykańskiego giganta uciekają z tonącego statku jak szczury. Przechodzą oni do bezpośredniej konkurencji.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 15:15
Intel stracił kolejnego specjalistę. Przeszedł on do AMD

Intel pożegnał się z kolejnym, wysokim rangą menedżerem. Saurabh Kulkarni, wiceprezes ds. zarządzania produktami AI w segmencie Data Center, opuścił firmę by dołączyć do AMD. Ostatni dzień jego pracy w Intelu przypadał na miniony piątek, a jego obowiązki przejął tymczasowo Anil Nanduri, wiceprezes ds. strategii AI Go-To-Market.

Wcześniej z Intela odeszli inni wieloletni inżynierowie

Kulkarni dołączył do Intela ponad dwa lata temu i nadzorował zarządzanie produktami w obszarach systemów sztucznej inteligencji i projektowania układów scalonych dla centrów danych. Odpowiadał też za opracowanie strategii systemów AI pod kierownictwem dyrektora ds. technologii i sztucznej inteligencji, Sachina Kattiego, w tym za rozwój technologii fotoniki krzemowej usprawniającej skalowalność GPU w data center.

Wcześniej pełnił funkcje kierownicze w firmach Graphcore i Lucata, a wcześniej przez sześć lat pracował w Microsoftcie, gdzie kierował zespołami inżynierskimi odpowiedzialnymi za infrastrukturę platformy Azure.

Przejście Kulkarni’ego do AMD zbiega się w czasie z intensywnym rozwojem działań firmy w obszarze centrów danych i sztucznej inteligencji. Czerwoni, napędzani sukcesami układów Instinct i kluczowymi kontraktami, m.in. z OpenAI, prognozują, że do 2027 roku ich biznes akceleratorów AI osiągnie przychody rzędu kilkudziesięciu miliardów dolarów rocznie.

Intel tymczasem kontynuuje restrukturyzację swoich działów pod nowym CEO, Lip-Bu Tanem, zwłaszcza po niższych od oczekiwanych wynikach sprzedaży akceleratorów Gaudi. W ostatnich miesiącach od Niebieskich odeszło kilku innych inżynierów, w tym Ronak Singhal i Rob Bruckner.

telepolis
AI amd centra danych Intel sztuczna inteligencja
Zródła zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak
Źródła tekstu: CRN, TechPowerUP, oprac. własne