Bez konta, bez komplikacji. InPost Easy upraszcza wysyłkę paczek w ośmiu krajach

InPost coraz śmielej rozgląda się po Europie, a teraz wprowadza nową usługę InPost Easy. Rozwiązanie dostępne poprzez stronę InpostEasy.com ma jeszcze bardziej uprościć wysyłanie przesyłek międzynarodowych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Usługa InPost Easy objęła osiem europejskich rynków: Polskę, Francję, Hiszpanię, Portugalię, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg. Od teraz wszyscy klienci w tych krajach mogą wysyłać i odbierać paczki za pośrednictwem jednej, prostej platformy i to bez konieczności logowania.

W pierwszym etapie wdrożenia InPost Easy pozwoli w prosty sposób nadać paczkę w jednym z trzech dostępnych rozmiarów zarówno za pośrednictwem urządzeń Paczkomat, jak i punktów nadania i odbioru. Za pomocą platformy system automatycznie wygeneruje także etykietę przewozową, a cały proces będzie możliwy bez zakładania konta. Opłaty za przesyłki pobierane są w walucie kraju nadania, co dodatkowo upraszcza cały proces. Strona InpostEasy.com jest dostępna w ośmiu wersjach językowych: angielskiej, polskiej, francuskiej, hiszpańskiej, portugalskiej, włoskiej, niemieckiej oraz niderlandzkiej.

Ceny są takie same, niezależnie od kraju, do którego nadawana jest przesyłka. Znacząco różnią się za to w zależności od rozmiaru paczki. Wysyłka małej przesyłki z Polski do innego kraju z listy kosztuje 28,99 zł, ale za średnią zapłacimy już 49,99 zł, a za dużą 54,99 zł. W każdym wariancie maksymalna masa to 25 kg.