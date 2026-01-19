Tech

Bez konta, bez komplikacji. InPost Easy upraszcza wysyłkę paczek w ośmiu krajach

InPost uruchamia usługę InPost Easy, która uprości nadawanie paczek międzynarodowych dla klientów w ośmiu krajach Europy.  Wystarczy kilka kliknięć, by posłać przesyłkę w podroż po Europie.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 13:42
0
InPost coraz śmielej rozgląda się po Europie, a teraz wprowadza nową usługę InPost Easy. Rozwiązanie dostępne poprzez stronę InpostEasy.com ma jeszcze bardziej uprościć wysyłanie przesyłek międzynarodowych.

Usługa InPost Easy objęła osiem europejskich rynków: Polskę, Francję, Hiszpanię, Portugalię, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg. Od teraz wszyscy klienci w tych krajach mogą wysyłać i odbierać paczki za pośrednictwem jednej, prostej platformy i to bez konieczności logowania.

Advertisement

W pierwszym etapie wdrożenia InPost Easy pozwoli w prosty sposób nadać paczkę w jednym z trzech dostępnych rozmiarów zarówno za pośrednictwem urządzeń Paczkomat, jak i punktów nadania i odbioru. Za pomocą platformy system automatycznie wygeneruje także etykietę przewozową, a cały proces będzie możliwy bez zakładania konta.  Opłaty za przesyłki pobierane są w walucie kraju nadania, co dodatkowo upraszcza cały proces. Strona InpostEasy.com jest dostępna w ośmiu wersjach językowych: angielskiej, polskiej, francuskiej, hiszpańskiej, portugalskiej, włoskiej, niemieckiej oraz niderlandzkiej.

Ceny są takie same, niezależnie od kraju, do którego nadawana jest przesyłka. Znacząco różnią się za to w zależności od rozmiaru paczki. Wysyłka małej przesyłki z Polski do innego kraju z listy kosztuje 28,99 zł, ale za średnią zapłacimy już 49,99 zł, a za dużą 54,99 zł. W każdym wariancie maksymalna masa to 25 kg.

Usługa została wprowadzona we współpracy z firmą Alsendo. Partnerstwo umożliwiło stworzenie wspólnego, zunifikowanego zaplecza technologicznego, które integruje procesy logistyczne w jednej platformie.

