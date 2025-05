InPost zmienia zasady gry! "Szybkie Zwroty" za 12,99 zł i inne nowości od 29 maja

Nowa opcja "Szybkich Zwrotów" – co wiadomo?

Najbardziej zauważalną nowością jest wprowadzenie pilotażowego rozwiązania do "Szybkich Zwrotów", którego kluczową cechą jest możliwość obciążenia całkowitym kosztem zwrotu bezpośrednio kupującego. InPost zaznacza, że jest to opcja wyboru dla partnerów biznesowych (sprzedawców). Będą oni mogli zdecydować, czy chcą nadal korzystać z dotychczasowego modelu, w którym to sprzedający pokrywa koszt zwrotu, czy też zaimplementować nową opcję, gdzie opłata spoczywa na kupującym.