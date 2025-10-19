Hammer Energy X2 dostał wersję 5G. Sprawdź cenę

Do pancernej rodziny Hammer dołącza nowy zawodnik. Model Energy X2 5G to nowy wariant i kontynuacja popularnej serii dla osób, które od telefonu oczekują czegoś więcej. To sprzęt dla tych, którzy cenią sobie swobodę i nie boją się wyzwań. Kompaktowy rozmiar i ciekawy design sprawiają, że może się podobać. A w komplecie jest obsługa sieci komórkowych najnowszej generacji.

Twardziel z natury

Hammer przyzwyczaił nas do tego, że jego telefony są wytrzymałe. Ten model ma to potwierdzać. Może się pochwalić certyfikatami IP69 i MIL-STD-810H, co w praktyce oznacza wysoką odporność na wodę, pył i wstrząsy. Producent zapewnia, że smartfon przetrwa upadek z wysokości 1,5 metra. To sprzęt gotowy do aktywnego działania, bez zamartwiania się o jego bezpieczeństwo.

Mimo pancernej budowy, telefon jest dość poręczny. Ma 6-calowy ekranu, który stanowi dobry kompromis między wygodą obsługi a kompaktowymi wymiarami.

Aparat, który widzi w ciemności

To prawdopodobnie najciekawsza funkcja tego urządzenia. Hammer Energy X2 5G został wyposażony w aparat Sony z trybem noktowizji. Dzięki niemu można robić zdjęcia i nagrywać filmy w warunkach, w których ludzkie oko niewiele widzi. To otwiera zupełnie nowe możliwości, nie tylko podczas nocnych wypraw.

Oprócz tego na pokładzie znajdziemy główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix oraz przedni 8 Mpix. Taki zestaw powinien bez problemu poradzić sobie z codzienną fotografią, czy to w mieście, czy na szlaku.

Moc na cały dzień działania

Wewnątrz obudowy pracuje bateria o pojemności 5000 mAh. Taki zapas energii powinien wystarczyć na długie godziny pracy. W razie potrzeby można skorzystać z ładowania indukcyjnego, co jest wygodnym dodatkiem. Telefon ma też funkcję powerbanku, więc może podładować inne urządzenie.

Sercem smartfonu jest 8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 6300, a całość działa pod kontrolą systemu Android 15. Ważnym elementem jest obsługa sieci 5G oraz technologii eSIM, która pozwala na korzystanie z numeru bez fizycznej karty. Do wyboru są dwie wersje pamięci: 6/128 GB oraz 8/256 GB.

