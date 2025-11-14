Google się doigrał. Gigant zapłaci 465 milionów euro kary
Zarówno Komisja Europejska, jak i sądy coraz mniej przychylnie podchodzą do działań internetowego giganta ze Stanów Zjednoczonych.
Berliński sąd orzekł, że Google musi wypłacić niemieckiej porównywarce cenowej Idealo aż 465 milionów euro odszkodowania. W dwóch oddzielnych decyzjach uznano, że koncern nadużył swojej dominującej pozycji rynkowej. Odszkodowanie otrzyma także firma stojąca za inną niemiecką platformą, Producto, której przyznano 107 milionów euro.
Google odrzuca orzeczenia sądu i szykuje apelację
Po ogłoszeniu decyzji Idealo - należące do grupy Axel Springer - zapowiedziało dalszą walkę prawną z Google. Współzałożyciel firmy, Albrecht von Sonntag, podkreślił, że nadużycia rynkowe muszą pociągać za sobą realne konsekwencje i nie mogą stać się opłacalnym modelem biznesowym mimo kar i odszkodowań.
Idealo domagało się od Google 3,3 miliarda euro wraz z odsetkami. Firma zarzucała gigantowi, że w latach 2008-2023 faworyzował własne narzędzie Google Shopping kosztem konkurencyjnych porównywarek cen.
Google stanowczo odrzuca orzeczenia sądu i zapowiada apelację. Rzecznik firmy przypomniał, że już w 2017 roku wprowadzono zmiany mające zapewnić konkurencyjnym usługom równy dostęp do wyświetlania reklam na stronie wyników wyszukiwania. Według Google zmiany te okazały się skuteczne bez ingerencji Komisji Europejskiej, a liczba porównywarek korzystających z nowego modułu zakupowego wzrosła z 7 do 1550.