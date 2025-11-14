Tech

Google się doigrał. Gigant zapłaci 465 milionów euro kary

Zarówno Komisja Europejska, jak i sądy coraz mniej przychylnie podchodzą do działań internetowego giganta ze Stanów Zjednoczonych.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 17:28
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Google się doigrał. Gigant zapłaci 465 milionów euro kary

Berliński sąd orzekł, że Google musi wypłacić niemieckiej porównywarce cenowej Idealo aż 465 milionów euro odszkodowania. W dwóch oddzielnych decyzjach uznano, że koncern nadużył swojej dominującej pozycji rynkowej. Odszkodowanie otrzyma także firma stojąca za inną niemiecką platformą, Producto, której przyznano 107 milionów euro.

Dalsza część tekstu pod wideo

Google odrzuca orzeczenia sądu i szykuje apelację

Po ogłoszeniu decyzji Idealo - należące do grupy Axel Springer - zapowiedziało dalszą walkę prawną z Google. Współzałożyciel firmy, Albrecht von Sonntag, podkreślił, że nadużycia rynkowe muszą pociągać za sobą realne konsekwencje i nie mogą stać się opłacalnym modelem biznesowym mimo kar i odszkodowań.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop ASUS ROG Strix Scar 16 G635LW-U9642W 16" 240Hz Ultra 9-275HX 64GB RAM 2TB SSD GeForce RTX5080 DLSS 4 Windows 11 Home, Funkcje AI
Laptop ASUS ROG Strix Scar 16 G635LW-U9642W 16" 240Hz Ultra 9-275HX 64GB RAM 2TB SSD GeForce RTX5080 DLSS 4 Windows 11 Home, Funkcje AI
0 zł
15499 zł - najniższa cena
Kup teraz 15499 zł
Laptop ACER Extensa 15 EX215-57-TCO 15.6" IPS i7-13620H 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
Laptop ACER Extensa 15 EX215-57-TCO 15.6" IPS i7-13620H 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
0 zł
2699 zł - najniższa cena
Kup teraz 2699 zł
Laptop LENOVO LOQ 15ARP9 15.6" IPS 144Hz R7-7435HS 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX4050 DLSS 3, Funkcje AI
Laptop LENOVO LOQ 15ARP9 15.6" IPS 144Hz R7-7435HS 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX4050 DLSS 3, Funkcje AI
0 zł
3499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3499.99 zł
Advertisement

Idealo domagało się od Google 3,3 miliarda euro wraz z odsetkami. Firma zarzucała gigantowi, że w latach 2008-2023 faworyzował własne narzędzie Google Shopping kosztem konkurencyjnych porównywarek cen.

Google stanowczo odrzuca orzeczenia sądu i zapowiada apelację. Rzecznik firmy przypomniał, że już w 2017 roku wprowadzono zmiany mające zapewnić konkurencyjnym usługom równy dostęp do wyświetlania reklam na stronie wyników wyszukiwania. Według Google zmiany te okazały się skuteczne bez ingerencji Komisji Europejskiej, a liczba porównywarek korzystających z nowego modułu zakupowego wzrosła z 7 do 1550.

Image
telepolis
Europa Google internet niemcy porównywarka Google kara kara dla Google porównywarka cen porównywarka ofert
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Reuters, oprac. własne