Google się doigrał. Gigant zapłaci 465 milionów euro kary

Berliński sąd orzekł, że Google musi wypłacić niemieckiej porównywarce cenowej Idealo aż 465 milionów euro odszkodowania. W dwóch oddzielnych decyzjach uznano, że koncern nadużył swojej dominującej pozycji rynkowej. Odszkodowanie otrzyma także firma stojąca za inną niemiecką platformą, Producto, której przyznano 107 milionów euro.

Google odrzuca orzeczenia sądu i szykuje apelację

Po ogłoszeniu decyzji Idealo - należące do grupy Axel Springer - zapowiedziało dalszą walkę prawną z Google. Współzałożyciel firmy, Albrecht von Sonntag, podkreślił, że nadużycia rynkowe muszą pociągać za sobą realne konsekwencje i nie mogą stać się opłacalnym modelem biznesowym mimo kar i odszkodowań.

Idealo domagało się od Google 3,3 miliarda euro wraz z odsetkami. Firma zarzucała gigantowi, że w latach 2008-2023 faworyzował własne narzędzie Google Shopping kosztem konkurencyjnych porównywarek cen.