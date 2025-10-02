Polska i Czechy chcą razem zbudować gigafabryki AI. O ile Unia pomoże

Ahoj gigafabryki AI

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski poinformował, że współpraca z Czechami jest realnym scenariuszem, niezależnie od wyniku tamtejszych wyborów parlamentarnych. Podkreślił, że zarówno rządząca koalicja, jak i opozycja w Pradze popierają budowę nowoczesnych centrów AI, co może zaowocować powstaniem wspólnego, dużego projektu o paneuropejskim znaczeniu. Rozmowy dotyczące współpracy mają być wznowione tuż po wyborach (3-4 października).

Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zaproponowało, by przeznaczyć z KPO około 426 mln zł (100 mln Euro) właśnie na budowę fabryki i gigafabryki AI. Miałyby one stanowić fundament do kolejnych kroków w rozwoju rozwiązań AI zarówno krajowych, jak i na skalę europejską.

Unia Europejska przyspiesza z AI

Według planów KE, w Europie powstać ma 13 fabryk AI. W grudniu 2024 wskazała pierwsze 7 lokalizacji, a w marcu tego roku kolejne sześć. W Polsce pierwsza powstaje w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH w Krakowie, a druga o nazwie Piast-AI, ma powstać w Poznaniu — wylicza Puls Biznesu.

Komisja Europejska przeznaczyła 20 mld Euro z funduszu InvestAI na budowę 5 gigafabryk AI. W kolejce stanęło 16 państw członkowskich z 76 wnioskami. Ministerstwo Cyfryzacji chce w swoim wniosku 3 mld euro na gigafabrykę bałtycką, która połączyć ma Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię. Kolejna lokalizacja może być budowana razem z Czechami.