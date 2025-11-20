DJI to już nie tylko drony. Firma wchodzi na rynek druku 3D

DJI rozszerza działalność o druk 3D. Chińska firma pojawiła się w rejestrze udziałowców Shenzhen Zhinengpai Technology - właściciela marki Elegoo, znanej z przystępnych cenowo drukarek 3D. Zmiana została odnotowana 18 listopada. Kapitał zakładowy spółki wynosi 6,4 miliona renminbi, czyli około 3,3 miliona złotych. To stosunkowo niewielka kwota jak na największego na świecie producenta dronów, jednak jej symboliczne znaczenie jest duże.

Powodem mają być kłopoty w Stanach Zjednoczonych

Krok ten można odbierać jako próbę dywersyfikacji działalności w obliczu problemów na rynku amerykańskim. Od 2016 roku firma mierzy się z oskarżeniami o zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA. W 2020 roku DJI trafiło na tzw. Entity List Departamentu Handlu USA, co ograniczyło jej możliwości współpracy z amerykańskimi firmami, choć sprzedaż dronów użytkownikom prywatnym nadal była możliwa.

Rok 2024 przyniósł kolejne turbulencje, gdyż rozważano całkowity zakaz sprzedaży produktów DJI w USA w ramach ustawy NDAA 2025, lecz zapis ten ostatecznie usunięto. Firma otrzymała jednak rok na udowodnienie, że nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.