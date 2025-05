Cła Trumpa do kosza? Amerykański sąd je zablokował

Trzej sędziowie na Manhattanie uznali, że prezydent przekroczył swoje uprawnienia. Według nich konstytucja Stanów Zjednoczonych stanowi, że to Kongres ma wyłączne prawo do regulowania handlu zagranicznego, także w sytuacjach nadzwyczajnych, a przecież były one wprowadzone w ustawie o Międzynarodowych Uprawnieniach Gospodarczych w Czasie Kryzysu (IEEPA).