Cienki jak sik pająka, mocarny jak słoń. Galaxy S25 Edge już w sklepach

Wraz z rynkową premierą Galaxy S25 Edge przesuwamy granice tego, co smartfon może zaoferować użytkownikowi. To wyraz naszego nieustannego zaangażowania w tworzenie innowacji projektowanych z myślą o ludziach i ich codziennych potrzebach. Galaxy S25 Edge to nie tylko przełom w swojej kategorii – to urządzenie, które nadaje kierunek rozwojowi całej branży mobilnej i otwiera przed użytkownikami zupełnie nowe doświadczenia.

Marcin Garbarczyk, VP Head of Mobile Experience w Samsung Electronics Polska