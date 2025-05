ChatGPT Plus za darmo dla wszystkich? Tak będzie w tym kraju

ChatGPT Plus – co to takiego i dlaczego to ważne?

ChatGPT Plus to znacznie więcej niż standardowa, darmowa odsłona popularnego chatbota AI. Jest to rozbudowana subskrypcja premium, która standardowo kosztuje 23 euro miesięcznie (prawie 100 zł), otwierając przed użytkownikami drzwi do najnowszych i najbardziej zaawansowanych możliwości sztucznej inteligencji. W ramach bezpłatnego dostępu, mieszkańcy ZEA zyskają więc pakiet, który nie tylko zawiera wszystkie funkcje podstawowego planu Free, ale przede wszystkim oferuje dostęp do potężniejszych modeli językowych, takich jak GPT-4 oraz badawcza wersja poglądowa GPT-4.5. Przekłada się to na bardziej wnikliwe i kreatywne odpowiedzi, szybsze czasy reakcji oraz priorytetowy dostęp do systemu, nawet w momentach największego obciążenia serwerów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Co więcej, użytkownicy ChatGPT Plus otrzymują znacznie większe limity dotyczące przesyłania wiadomości i plików, zaawansowane narzędzia do analizy danych, zintegrowane wyszukiwanie w sieci oraz opcje generowania obrazów. Plan ten obejmuje również standardowy oraz zaawansowany tryb głosowy, możliwość tworzenia własnych zadań, projektów i niestandardowych modeli GPT, a także ograniczony dostęp do rewolucyjnego generatora wideo Sora oraz regularne okazje do testowania najnowszych, eksperymentalnych funkcji. Decyzja Emiratów o bezpłatnym udostępnieniu tak bogatego i wszechstronnego zestawu narzędzi ma na celu fundamentalną demokratyzację dostępu do czołowych osiągnięć AI, stymulację fali innowacji oraz realne wsparcie obywateli, przedsiębiorstw i instytucji w efektywnym wdrażaniu sztucznej inteligencji w codzienne działania i rozwój.

Stargate UAE: gigantyczne centrum danych AI o globalnym zasięgu

Sercem tej transformacji jest budowa Stargate UAE – monumentalnego kompleksu centrum danych AI w Abu Zabi. Skala projektu jest imponująca:

Powierzchnia: niemal 26 kilometrów kwadratowych,

niemal 26 kilometrów kwadratowych, Mocy: docelowo 5 gigawatów (pierwsza faza, 200 megawatów, ma być operacyjna do 2026 roku),

docelowo 5 gigawatów (pierwsza faza, 200 megawatów, ma być operacyjna do 2026 roku), Partnerzy strategiczni: w projekt zaangażowani są tacy giganci, jak lokalna grupa G42, OpenAI, Oracle, Nvidia, Cisco oraz SoftBank.

Stargate UAE ma stać się regionalnym hubem sztucznej inteligencji, wspierającym nie tylko lokalne inicjatywy, ale także potrzeby danych na rynkach międzynarodowych, szczególnie w Afryce i Azji Południowej.

Darmowy ChatGPT Plus: konkretne korzyści dla mieszkańców ZEA

Inicjatywa Zjednoczonych Emiratów Arabskich otwiera zupełnie nowe możliwości w kluczowych sektorach:

Edukacja: spersonalizowane korepetycje, pomoc w pracach domowych, zaawansowane narzędzia do nauki języków oraz asystenci badawczy napędzani AI,

spersonalizowane korepetycje, pomoc w pracach domowych, zaawansowane narzędzia do nauki języków oraz asystenci badawczy napędzani AI, Opieka zdrowotna: wirtualni doradcy zdrowotni, usprawnienie dokumentacji medycznej i poprawa diagnostyki dzięki modelom AI,

wirtualni doradcy zdrowotni, usprawnienie dokumentacji medycznej i poprawa diagnostyki dzięki modelom AI, Usługi rządowe: inteligentniejsze systemy e-administracji, szybsze odpowiedzi na zapytania obywateli i ulepszone cyfrowe zaangażowanie publiczne,

inteligentniejsze systemy e-administracji, szybsze odpowiedzi na zapytania obywateli i ulepszone cyfrowe zaangażowanie publiczne, Biznes i startupy: asystenci AI dla marketingu, obsługi klienta i tworzenia treści, narzędzia do analityki biznesowej oraz obniżenie kosztów dla młodych firm wykorzystujących AI.

Strategiczny ruch w globalnej dyplomacji AI

Działania ZEA wpisują się w nowy program OpenAI, nazwany „OpenAI for Countries”. Wspiera on rządy w rozwijaniu sztucznej inteligencji dostosowanej do lokalnych języków, niuansów kulturowych, krajowych regulacji oraz etycznego i odpowiedzialnego wykorzystania AI. W zamian Zjednoczone Emiraty Arabskie inwestują w amerykańską infrastrukturę AI, tworząc potężny, dwukierunkowy korytarz technologiczny i innowacyjny między Bliskim Wschodem a Ameryką Północną.

Inicjatywa ta jest również bezpośrednio powiązana z ogłoszoną w 2017 roku „Strategią ZEA dla sztucznej inteligencji 2031”, która ma na celu uczynienie kraju globalnym centrum AI, przyciągnięcie talentów i rozwój przyjaznego AI otoczenia prawnego.

Emiraty wyznaczają globalne standardy dostępności AI