Niemiecki Ordnung w rozsypce. Mapy Google pogrążyły autostrady w chaosie

Chaos, jakiego Niemcy dawno nie widzieli

W wielu regionach Niemiec, zwłaszcza wokół dużych miast takich jak Hamburg, Berlin i Frankfurt nad Menem, aplikacja Mapy Google błędnie wskazywała zamknięcia autostrad. Wielu użytkowników widziało w aplikacji liczne czerwone oznaczenia sugerujące niedostępność odcinków dróg, podczas gdy w rzeczywistości były one przejezdne i nie zgłaszano żadnych utrudnień w oficjalnych komunikatach drogowych.

Skutki tej awarii były poważne: tysiące kierowców, w tym wielu urlopowiczów rozpoczynających długi weekend, zjeżdżało z autostrad na drogi lokalne, powodując niepotrzebne korki i utrudnienia na mniej uczęszczanych trasach . Dotknięte zostały także firmy kurierskie i codzienni dojeżdżający do pracy, którzy polegali na wskazaniach nawigacji, przez co tracili czas i paliwo.

Policja i władze utonęły w setkach zapytań od kierowców

Google zareagował jeszcze tego samego dnia, tłumacząc w rozmowach z niemieckimi mediami, m.in. „Berliner Morgenpost” i N-tv, że dane mapowe pochodzą z różnych źródeł, w tym od zewnętrznych dostawców, instytucji publicznych i samych użytkowników . W tym przypadku za błędne informacje odpowiadały wadliwe dane od partnerów zewnętrznych . Firma poprosiła użytkowników o zgłaszanie błędów i do popołudnia usunęła większość nieprawidłowych oznaczeń z aplikacji.

Być może to już czas, by mieć w zapasie dodatkową aplikację nawigacyjną, skoro nawet Google'owi zdarzają się takie wpadki? Przed Polakami czerwcowy długi weekend, a że nie mamy aż tylu autostrad co Niemcy, o chaos może być nawet łatwiej.